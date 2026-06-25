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Gracie perdeu-se no Texas e transformou-se na girafa mais procurada da região: dono oferece mais de 4 mil euros a quem a encontrar

Entre helicópteros, alertas à população e uma recompensa de 5 mil dólares, o desaparecimento da jovem girafa tornou-se um caso insólito numa região habituada à presença de animais exóticos
Redação
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Gracie perdeu-se no Texas e transformou-se na girafa mais procurada da região: dono oferece mais de 4 mil euros a quem a encontrar
The Real County Sheriff's Office

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Quando uma pessoa desaparece, não é raro que seja exigido ou oferecido um resgate para obter provas da sua localização e assegurar o seu retorno. Mas essa realidade já não se limita aos seres humanos: está também a chegar às girafas.

Um girafa chamada Gracie está desaparecida há quase duas semanas. O animal, com cerca de três anos, fugiu do recinto no Rancho Cedar Hollow, no Texas, de acordo com informação do New York Times, que cita Vic Jones, o proprietário da área.

Gracie terá entrado numa parte da propriedade que outras girafas costumam evitar. "Ela acabou por subir e alimentar-se numa área na encosta e nas saliências rochosas onde nenhuma das outras girafas tinha estado. E quando ela desceu dali, desceu pelo lado errado do portão", conta.

O proprietário quer de tal forma recuperar a sua girafa que já enviou helicópteros para a localizar e está a oferecer uma recompensa: quem a encontrar, garante 5 mil dólares (mais de 4 mil euros).

Todos os 2.700 moradores da zona rural do Condado de Real foram alertados para o desaparecimento de Gracie, e devem transmitir às autoridades qualquer informação que possa ajudar a localizá-la.

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"As pessoas não correm perigo por causa dela, porque não está perto de pessoas. Ela não está numa área muito, muito acidentada e desamente arborizada", afirma ainda, com o objetivo de descansar a população.

Aquela região é já conhecida por ter uma das maiores concentrações de animais exóticos em cativeiro do país, mas o xerife do condado, Nathan Johnson, garante que é o primeiro desaparecimento de uma girafa: "Já tive gnus, búfalos, macacos, zebras, todos desaparecidos. Às vezes encontramo-los, outras vezes não".

Enquanto as buscas prosseguem, Gracie continua sem deixar rasto pelas colinas do Condado de Real. Entre helicópteros, alertas à população e uma recompensa de 5 mil dólares, o desaparecimento da jovem girafa tornou-se um caso insólito numa região habituada à presença de animais exóticos.

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