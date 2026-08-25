terça-feira, 25 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Governo Trump quer cobrar mais de 100 mil dólares por vistos para trabalhadores especializados

A administração Trump pretende cobrar 103.265 dólares pelos vistos H-1B para trabalhadores estrangeiros especializados. A medida surge depois de um tribunal ter anulado uma taxa de 100 mil dólares por considerar que o Governo não tinha autorização do Congresso para a impor.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Governo Trump quer cobrar mais de 100 mil dólares por vistos para trabalhadores especializados

"A minha irmã está a morrer, pelo amor de Deus": empresária morre após seis procedimentos estéticos no Brasil

Relacionados

Tribunal norte-americano anula suspensão de vistos a 75 países

A justiça federal anulou a proibição de vistos de imigração da administração Trump. O tribunal considerou que o secretário de Estado, Marco Rubio, excedeu a sua autoridade legal ao bloquear cidadãos de dezenas de nações, incluindo o Brasil.
Tribunal norte-americano anula suspensão de vistos a 75 países

A administração do Presidente norte-americano Donald Trump pretende cobrar mais de 100 mil dólares pelos vistos H-1B, utilizados por empresas dos Estados Unidos para contratar trabalhadores estrangeiros especializados.

A intenção consta de um projeto de regulamento do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, consultado pela agência Efe, e representa uma nova tentativa da Casa Branca de avançar com uma medida que já foi contestada judicialmente.

Segundo o documento, a taxa prevista será de 103.265 dólares (cerca de 88,5 mil euros) e deverá ser aplicada aos pedidos de visto H-1B renovados anualmente.

O programa H-1B é particularmente utilizado nos setores da tecnologia e engenharia, onde a procura por trabalhadores estrangeiros especializados costuma ultrapassar o número de vistos disponíveis.

Tribunal já tinha anulado taxa de 100 mil dólares

A nova proposta surge depois de um juiz federal de Massachusetts ter anulado, em junho, a taxa de 100 mil dólares que a administração Trump pretendia cobrar.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na decisão, o tribunal considerou que o Governo não tinha autorização do Congresso para impor a cobrança, entendendo que a medida tinha, na prática, natureza de imposto e não apenas de taxa administrativa.

Em julho, um tribunal de recurso decidiu não suspender a decisão que tinha eliminado a taxa.

Apesar dos obstáculos judiciais, o novo projeto de regulamento demonstra que a administração Trump pretende voltar a avançar com a cobrança aplicada aos trabalhadores abrangidos pelo programa H-1B.

Programa H-1B limitado a 85 mil vistos por ano

O programa H-1B está legalmente limitado a 85 mil vistos por ano.

Deste total, 20 mil vistos são reservados para trabalhadores estrangeiros com qualificações académicas avançadas, enquanto os restantes são destinados a outras categorias de trabalhadores especializados.

A procura pelos vistos H-1B é habitualmente superior ao número disponível, sobretudo entre empresas tecnológicas e de engenharia.

A eventual aplicação de uma taxa superior a 100 mil dólares poderá, por isso, representar um aumento significativo do custo de contratação de profissionais estrangeiros para empresas norte-americanas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A proposta terá ainda de cumprir o processo regulamentar e poderá voltar a ser alvo de contestação judicial antes de uma eventual entrada em vigor.

Temas

EUA
Donald Trump
Vistos H-1B
Departamento de Segurança Interna
Taxa 100 mil dólares

Leia também

Governo Trump quer cobrar mais de 100 mil dólares por vistos para trabalhadores especializados

A administração Trump pretende cobrar 103.265 dólares pelos vistos H-1B para trabalhadores estrangeiros especializados. A medida surge depois de um tribunal ter anulado uma taxa de 100 mil dólares por considerar que o Governo não tinha autorização do Congresso para a impor.
Governo Trump quer cobrar mais de 100 mil dólares por vistos para trabalhadores especializados

Português distinguido por Zelensky com a mais alta condecoração estatal da Ucrânia na celebração da independência

Luís Alves foi o único cidadão estrangeiro distinguido na cerimónia, para além dos chefes de Estado e de Governo presentes.
Português distinguido por Zelensky com a mais alta condecoração estatal da Ucrânia na celebração da independência

Antigo campeão mundial de snooker considerado culpado por abusos sexuais contra duas crianças

Embora tenha negado veemente todas as acusações, Graeme Dott acabou por ser considerado culpado pelo tribunal. 
Antigo campeão mundial de snooker considerado culpado por abusos sexuais contra duas crianças

Mais vistos

Destaques