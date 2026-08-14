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Governo alemão aprova projeto para atribuir 10 euros mensais às crianças para a reforma

De notar que o projeto tem ainda de ser aprovado pelo Parlamento alemão. A medida faz parte de uma iniciativa mais ampla, que visa reforçar o sistema de pensões nacional.
Redação
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Governo alemão aprova projeto para atribuir 10 euros mensais às crianças para a reforma
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O projeto de lei da chamada “pensão de início precoce” foi aprovado esta semana pelo Governo alemão. A medida prevê que todas as crianças do país, a partir dos seis anos e até aos 18, recebam 10 euros por mês destinados à sua futura reforma.

A medida faz parte de uma iniciativa mais ampla, que visa reforçar o sistema de pensões alemão. 

O vice-chanceler alemão e ministro das Finanças, Lars Klingbeil, salientou que o projeto permitirá aos jovens “acumular um património próprio ao longo dos anos e aprender desde tenra idade como funciona a previsão financeira nos mercados de capitais".

"Atualmente, isto depende com demasiada frequência da situação económica da família. Esta desigualdade prolonga-se frequentemente até à velhice. Queremos mudar isso", acrescentou.

Como funcionará a iniciativa?

Os encarregados de educação poderão criar uma conta destinada a investimento, na qual será colocado mensalmente o valor atribuído pelo Estado. Nos casos em que a criança não tenha uma conta própria, o montante será aplicado através de um fundo de investimento coletivo nos mercados financeiros.

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Os pais poderão contribuir ao longo do ano de forma voluntária, num montante total de 6.840 euros anuais.

Quando atingir os 18 anos, o dinheiro acumulado será transferido para um plano privado de poupança para a reforma, beneficiando de incentivos fiscais. Até ao momento em que começar a ser levantado, o capital gerado pelos investimentos não estará sujeito a impostos.

E há mais uma particularidade: o dinheiro só poderá ser levantado a partir dos 65 anos. 

Quando poderá entrar em vigor?

De notar que o projeto tem ainda de ser aprovado pelo Parlamento alemão.

As crianças nascidas em 2020 terão direito ao apoio desde 1 de janeiro de 2026, mesmo que a medida entre em vigor mais tarde.

As contas do ministério das Finanças alemão de conta de que: 

Até aos 18 anos, apenas com as contribuições do Estado, a conta ficará com aproximadamente 2.200 euros.

Até à idade da reforma, esse montante pode ascender a cerca de 53 mil euros, sem contribuições adicionais.

Caso os pais adotem o sistema do Estado e contribuam com mais 10 euros por mês, a conta poderá atingir mais de 100 mil euros na altura da reforma.

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