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Gato desaparecido há três anos na Bélgica regressa a casa graças a bombeiros que vinham combater incêndios em Portugal

Kiko desapareceu durante uma viagem à Bélgica e a família portuguesa perdeu-lhe o rasto durante três anos. O reencontro só foi possível graças ao microchip e ao gesto solidário de uma equipa de bombeiros belgas.
Redação
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Gato desaparecido há três anos na Bélgica regressa a casa graças a bombeiros que vinham combater incêndios em Portugal
@pootjesparadijs.be

Mercadona despediu trabalhador que cuidava do irmão com deficiência depois de ter contratado um detetive para o vigiar

Kiko estava desaparecido há três anos. Vou visto pela última vez na Flandres, Bélgica, numa viagem com os seus donos, que vivem Braga. 

Esteve os últimos anos ao cuidado de uma senhora que, de acordo com o abrigo ao qual foi parar após um “pequeno acidente”, em Zemst, “cuidou muito bem dele”. 

Após a verificação do microchip, o abrigo de animais Pootjesparadijs identificou os donos portugueses. Depois de contactados através das redes sociais, onde já existia um movimento designado “À procura do Kiko”, os donos do animal revelaram não ter possibilidades de viajar até à Bélgica para resgatar o seu gato. 

Foi nesta onda de solidariedade que os bombeiros belgas se tornaram os heróis para o desfecho perfeito. Uma equipa da Emergency Response Alliance, que viajava para Portugal para ajudar os bombeiros portugueses no combate aos incêndios, mostrou-se disponível para transportar o animal e fazer um pequeno desvio para ir ao encontro dos seus donos. 

Numa publicação mais recente nas redes sociais, o abrigo de animais belga revelou que Kiko já está em casa. “O Kiko está — finalmente — em casa... e, por um momento, nos faltam palavras. Que aventura incrível foi essa! Estamos imensamente felizes por ter levado essa história a um desfecho feliz”, pode ler-se na publicação.

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