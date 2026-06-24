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Futebolista francês de 21 anos em morte cerebral após afogamento em rio durante onda de calor

As autoridades francesas registaram 40 vítimas de afogamento no país desde o dia 18 de junho, na sua maioria enquanto faziam face ao calor.
Redação
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Futebolista francês de 21 anos em morte cerebral após afogamento em rio durante onda de calor
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Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

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Kenzo Kies, futebolista francês de 21 anos, está em morte cerebral após ter sido vítima de um afogameno no rio Ródano, em Lyon, enquanto tentava fazer face à onda de calor que está a devastar Fança.

Tudo aconteceu na tarde de segunda-feira, considerado o dia mais quente do ano no país.

A imprensa francesa dá conta de que o jogador do En Avant Guingamp estava a refrescar-se numa zona proibida, ao lado de amigos. Os bombeiros foram acionados para socrrer quatro pessoas levadas pela corrente. Kies foi retirado da água em estado crítico, já em paragem cardiorrespiratória.

Duas outras foram resgatas sem necessitarem de assistência médica, e a terceira foi estabilizada no local.

O Ministério Público de Lyon abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da morte do jogador.

As autoridades francesas registaram 40 vítimas de afogamento no país desde o dia 18 de junho, na sua maioria enquanto faziam face ao calor.

O jovem de 21 anos representou o FC Lyon, o Olympique Lyonnais, o AS Saint-Priest e o AS Saint-Étienne. Em 2025, foi contratado pel En Avant Guingamp, onde jogava na equipa B.

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