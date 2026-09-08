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Funcionário de supermercado salva criança de ser atropelada no México: ficou a poucos metros de um carro

O momento foi registado através das câmaras de videovigilância.
Redação
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Funcionário de supermercado salva criança de ser atropelada no México: ficou a poucos metros de um carro
Redes sociais

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Há heróis que não usam capas e o vídeo que está a circular nas redes sociais é a prova disso. 

Tudo aconteceu numa rua movimentada em Puebla, no México, no supermercado “Super Rey del Ahorro”. Um funcionário, que estava a controlar um empilhador, apercebeu-se que uma criança estava a dirigir-se para uma estrada bastante movimentada. 

Antes de o homem se aperceber do perigo, já duas pessoas corriam atrás da criança. Uma delas acabou por tropeçar, ficando para trás e sem conseguir alcançá-la a tempo. Foi então que o funcionário continuou a correr e se atirou para o chão com a menina, conseguindo evitar que fosse atropelada. Os dois ficaram a poucos metros de um dos veículos que circulavam no local, mas o condutor conseguiu travar a tempo e evitar a tragédia. 

A criança foi entregue em segurança aos seus pais. O momento foi registado através das câmaras de videovigilância.

Temas

México
Redes sociais
Câmaras videovigilância
Atropelamento criança

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