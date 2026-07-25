Frigorífico para humanos? Empresa lança câmara de arrefecimento para enfrentar calor extremo

Criado para proteger trabalhadores expostos a temperaturas elevadas, o equipamento já está à venda por cerca de oito mil euros e surge numa altura em que vários países do mundo enfrentam das mais intensas ondas de calor dos últimos anos.

Uma empresa japonesa especializada em equipamentos de refrigeração lançou uma solução invulgar para responder às temperaturas extremas que têm atingido o Japão. Trata-se de uma câmara de arrefecimento individual, concebida para reduzir o risco de insolação em trabalhadores expostos ao calor intenso.

Batizado de Do Hiemon Box, o equipamento começou a ser comercializado em abril e custa cerca de oito mil euros.

"A Do Hiemon Box nasceu da vontade de proteger as pessoas, como os trabalhadores fabris e da construção civil, bem como os funcionários e participantes em eventos ao ar livre, do risco de sofrerem insolação", explicou à agência Efe um porta-voz da SDRS, empresa responsável pelo desenvolvimento do projeto.

Mais de 150 unidades já foram vendidas

De acordo com a empresa japonesa, mais de 150 unidades foram vendidas desde o lançamento do equipamento.

A SDRS acredita que a câmara de arrefecimento poderá tornar-se um equipamento habitual em fábricas, grandes centros de produção e outros locais onde os trabalhadores permanecem expostos a temperaturas elevadas durante longos períodos.

Onda de calor provoca milhares de casos de insolação

O lançamento surge numa altura em que o Japão enfrenta uma intensa onda de calor, com temperaturas superiores a 40 graus Celsius em várias regiões do país.

Dados preliminares da Agência Japonesa de Gestão de Incêndios e Desastres indicam que 10.857 pessoas foram hospitalizadas por insolação entre 13 e 19 de julho. O número representa o dobro dos casos registados na semana anterior e é a primeira vez este ano que o país ultrapassa as 10 mil hospitalizações por insolação num período de sete dias.

O balanço oficial aponta ainda para 14 mortos e 321 pessoas em estado grave. Cerca de 60% dos afetados têm mais de 65 anos, um grupo particularmente vulnerável aos efeitos das temperaturas extremas.