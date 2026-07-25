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Frigorífico para humanos? Empresa lança câmara de arrefecimento para enfrentar calor extremo

Criado para proteger trabalhadores expostos a temperaturas elevadas, o equipamento já está à venda por cerca de oito mil euros e surge numa altura em que vários países do mundo enfrentam das mais intensas ondas de calor dos últimos anos.
Redação
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Frigorífico para humanos? Empresa lança câmara de arrefecimento para enfrentar calor extremo
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Tubarão avistado ao largo da Nazaré. Animal poderá ser um tubarão-branco (Vídeo)

Uma empresa japonesa especializada em equipamentos de refrigeração lançou uma solução invulgar para responder às temperaturas extremas que têm atingido o Japão. Trata-se de uma câmara de arrefecimento individual, concebida para reduzir o risco de insolação em trabalhadores expostos ao calor intenso.

Batizado de Do Hiemon Box, o equipamento começou a ser comercializado em abril e custa cerca de oito mil euros.

"A Do Hiemon Box nasceu da vontade de proteger as pessoas, como os trabalhadores fabris e da construção civil, bem como os funcionários e participantes em eventos ao ar livre, do risco de sofrerem insolação", explicou à agência Efe um porta-voz da SDRS, empresa responsável pelo desenvolvimento do projeto.

Mais de 150 unidades já foram vendidas

De acordo com a empresa japonesa, mais de 150 unidades foram vendidas desde o lançamento do equipamento.

A SDRS acredita que a câmara de arrefecimento poderá tornar-se um equipamento habitual em fábricas, grandes centros de produção e outros locais onde os trabalhadores permanecem expostos a temperaturas elevadas durante longos períodos.

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Onda de calor provoca milhares de casos de insolação

O lançamento surge numa altura em que o Japão enfrenta uma intensa onda de calor, com temperaturas superiores a 40 graus Celsius em várias regiões do país.

Dados preliminares da Agência Japonesa de Gestão de Incêndios e Desastres indicam que 10.857 pessoas foram hospitalizadas por insolação entre 13 e 19 de julho. O número representa o dobro dos casos registados na semana anterior e é a primeira vez este ano que o país ultrapassa as 10 mil hospitalizações por insolação num período de sete dias.

O balanço oficial aponta ainda para 14 mortos e 321 pessoas em estado grave. Cerca de 60% dos afetados têm mais de 65 anos, um grupo particularmente vulnerável aos efeitos das temperaturas extremas.

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