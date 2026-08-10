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França proíbe chamadas comerciais sem consentimento: empresas arriscam multas milionárias

Embora seja uma medida na tentativa de acabar com as burlas telefónicas, estas continuam a existir, ainda que num número mais reduzido. De notar que estas chamadas sempre foram ilegais.
Redação
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França proíbe chamadas comerciais sem consentimento: empresas arriscam multas milionárias
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França passa a proibir, a partir desta terça-feira, chamadas comerciais feitas sem consentimento dos consumidores. A iniciativa surge no seguimento da lei que exige a todas as empresas a obtenção do consentimento prévio do consumidor, aprovada em maio de 2025.

Embora seja uma medida na tentativa de acabar com as burlas telefónicas, estas continuam a existir, ainda que num número mais reduzido. De notar que estas chamadas sempre foram ilegais.

A lei implica que qualquer empresa tenha a obrigação de explicar de forma clara quem está a telefonar, qual o objetivo da solicitação do consentimento e durante quanto tempo pode usar esse consentimento - que não pode ultrapassar um ano.

Neste sentido, qualquer empresa que não cumpra o pedido de consentimento pode ser multada em até 375 mil euros por chamada. Caso a chamada, agora considerada ilegal, resulte na venda de um produto ou serviço, a multa é agravada, podendo chegar a 1,5 milhões de euros ou no equivalente a 10% do volume de negócios.

Quais as exceções?

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Como para toda a regra há uma exceção, este caso não é diferente. As empresas podem contactar clientes:

  • Caso exista um contrato em vigor

  • No caso de “telemarketing” para venda de assinaturas de jornais

Temas

França
Chamada comercial
Consentimento do consumidor
Proibição de telemarketing
Burlas telefónicas

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