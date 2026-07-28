França. Encontrados restos mortais de cinco recém-nascidos em caixas de cartão

Macabra descoberta foi feita na cidade de Orange, no sul de França. O primeiro corpo foi encontrado pelo marido, que alertou as autoridades. A mulher encontra-se hospitalizada após ter dado à luz e o caso está a ser investigado

As autoridades francesas encontraram restos mortais de cinco recém-nascidos no interior de caixas de cartão numa habitação em Orange, no departamento de Vaucluse, no sul de França. A investigação foi desencadeada depois de o marido da mulher ter descoberto um dos corpos e alertado as autoridades.

Segundo o jornal francês Le Parisien, citando fontes próximas da investigação, o homem decidiu verificar o conteúdo de uma das caixas após uma discussão com a companheira. No interior encontrou restos mortais de um recém-nascido dentro de um saco de plástico.

Depois de receber o alerta, a polícia realizou buscas à habitação e encontrou mais quatro corpos de recém-nascidos, também guardados em sacos de plástico no interior de caixas.

Mulher está hospitalizada após dar à luz

A principal suspeita, uma mulher na casa dos 30 anos, encontra-se internada num hospital depois de ter dado à luz, há poucos dias, o terceiro filho do casal, na sequência de uma alegada tentativa falhada de aborto.

De acordo com a imprensa francesa, o marido não se encontrava em casa quando a mulher foi transportada para o hospital. Foi nessa altura que decidiu procurar o conteúdo das caixas que motivaram uma discussão entre ambos.

O casal tem ainda dois filhos, de 12 e oito anos.

Ministério Público sem comentar investigação

A mulher permanece hospitalizada e, até ao momento, não foi detida.

O Ministério Público de Carpentras recusou comentar o caso, que continua sob investigação para apurar as circunstâncias da morte dos cinco recém-nascidos e eventuais responsabilidades criminais.

As autoridades francesas não divulgaram, até ao momento, mais informações sobre a antiguidade dos restos mortais nem sobre as causas das mortes.