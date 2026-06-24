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França confirma primeiro caso de Ébola no país após regresso de médico em missão no Congo

Trata-se de um profissional de saúde que esteve numa zona afetada pelo surto na República Democrática do Congo. Está internado numa unidade especializada e encontra-se em condição estável.
Redação
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França confirma primeiro caso de Ébola no país após regresso de médico em missão no Congo

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A França registou o primeiro caso confirmado de infeção pelo vírus Ébola no território nacional. O caso envolve um médico humanitário que regressou recentemente de uma missão na República Democrática do Congo, uma das regiões afetadas pela doença.

A confirmação foi feita esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde francês, segundo informação divulgada pela agência Reuters e pelo jornal francês Le Parisien.

O profissional de saúde foi encaminhado para uma unidade especializada no tratamento de doenças infeciosas e, de acordo com o Le Parisien, encontra-se em condição estável.

Médico esteve em zona afetada pelo vírus

Segundo as informações divulgadas pelas autoridades francesas, o homem esteve envolvido numa missão humanitária na República Democrática do Congo, onde existem áreas afetadas pelo vírus Ébola.

O caso está agora a ser acompanhado pelos serviços de saúde franceses, que deverão avaliar a evolução clínica do paciente e realizar as diligências necessárias para identificar eventuais contactos de risco.

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Ébola é uma doença viral grave, transmitida através do contacto direto com fluidos corporais de pessoas infetadas ou superfícies contaminadas. Os sintomas podem incluir febre, fadiga, dores musculares e, em casos mais graves, hemorragias.

A França já tinha reforçado a vigilância epidemiológica devido à circulação do vírus em algumas regiões africanas, sobretudo entre profissionais de saúde que trabalham em missões internacionais.

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