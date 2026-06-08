Foram apreendidas mais de 100 mil baratas numa criação ilegal na Austrália

O valor estimado das espécies apreendidas ultrapassa os 120 mil euros.

As autoridades ambientais australianas desmantelaram uma criação ilegal de mais de 100 mil baratas, na região de Bathurst, a oeste de Sydney.

Foram apreendidas espécies proibidas por lei, incluindo baratas-dubia e baratas-sibilantes de Madagáscar, uma das maiores baratas do mundo, que estavam a ser criadas e comercializadas ilegalmente para venda no mercado de animais exóticos, sobretudo como alimento vivo para répteis de estimação.

O valor estimado das espécies apreendidas ultrapassa os 120 mil euros.

De acordo com o Departamento de Clima, Energia, Ambiente e Água (DCCEEW), este tipo de operação insere-se num esforço contínuo de combate ao tráfico de espécies exóticas, uma vez que a Austrália mantém uma das legislações de biossegurança mais rigorosas do mundo.

"Detetámos uma criação e comércio ilegal de baratas exóticas e estamos colocar todas as lojas de animais e donos de animais de estimação em alerta.", afirmou um porta-voz do departamento.