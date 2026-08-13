Foram 20 horas de investigação até a polícia australiana descobrir que o “corpo” encontrado dentro de uma mala era... uma boneca

Parecia ser um caso grave, dos que fazem manchete nas notícias e atormentam as autoridades - mas acabou por se tornar num insólito para a polícia de Nova Gales do Sul, na Austrália.
Tudo aconteceu com dois jovens. Encontraram aquilo que identificaram como uma mala de viagem sozinha, numa estrada do interior, na localidade rural de Oallen. Quando abriram a bagagem, encontraram algo chocante: um “corpo humano”.
Pelo menos foi isso que disseram às autoridades.
O corpo foi encaminhado para o laboratório de medicina legal pelas autoridades presentes no local, suspeitando que se tratava do corpo de uma mulher. As suspeitas chegaram a ser noticiadas pela imprensa local.
Tudo se resolveu na manhã seguinte, quando os exames forenses concluíram que o conteúdo da mala era uma “boneca de aparência realista, vestida e com cabelo e um piercing no nariz”. O que a tornava ainda mais semelhante a um humano seriam aquilo a que se assemelhava a nódoas negras e escoriações.
Foram 20 horas sem perceber o erro no caso. No entanto, especialistas ouvidos pelo jornal britânico The Guardian e pela emissora ABC News garantem que as autoridades australianas realizaram todos os procedimentos de forma correta e organizada - incluindo não mexer de imediato na mala para preservar as provas.
“Se estiver lá um corpo, não podemos correr o risco de contaminar ou danificar qualquer prova. Por isso, todo o processo tem de ser realizado de forma muito controlada e metódica”, indicou a especialista em ciência forense Xanthe Weston à ABC News.