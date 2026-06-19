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Foi ao México festejar os 18 anos e acabou detida: jovem espanhola pode cumprir mais de 40 anos de pena por alegado sequestro de amiga

No México, sequestro é punível com entre 40 e 80 anos de prisão.
Redação
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Foi ao México festejar os 18 anos e acabou detida: jovem espanhola pode cumprir mais de 40 anos de pena por alegado sequestro de amiga

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Eram para ser apenas umas férias no México para celebrar uma data marcante: os 18 anos. Yaiza, uma jovem natural de Madrid, tinha sido convidada, juntamente com outra amiga espanhola, para passarem o aniversário numa propriedade mexicana, em Ixtapan de La Sal, com amigos. Seriam cinco dias de pura diversão.

De acordo com o Ministério Público, citado pelo jornal espanhol El Mundo, a propriedade onde as jovens ficariam durante cinco dias é uma "narcofazenda" conhecida como "Los Leones". Lá realizavam-se regularmente eventos chamados "Sem censura" - festas onde eram comercializadas drogas e realizados espetáculos com conteúdos eróticos.

Tudo mudou no dia 17 de setembro de 2025. Agentes da Secretaria de Segurança do Estado do México foram alertados para uma jovem espanhola que alegava estar a sentir-se desconfortável naquela festa, mas que estaria a ser impedida de sair. A jovem confessou ter sido ameaçada pelos anfitriões: "Se tentares fugir, atiramos-te aos leões [que existiam na propriedade] para eles te comerem". Fontes próximas de Yaiza explicam que a amiga da jovem estaria sob efeitos de droga.

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As autoridades deslocaram-se de imediato ao local, onde interromperam a celebração de 18 anos de Yaiza. No total, sete pessoas foram detidas, incluindo a aniversariante espanhola, que acabou acusada pelo Ministério Público de ter participado no sequestro da amiga.

No México, sequestro é punível com entre 40 e 80 anos de prisão. A jovem espanhola ficou em prisão preventiva no México.

À RTVE, emissora pública espanhola, Cecibel Meléndez, mãe de Yaiza, garante que "o sequestro nunca aconteceu", citando a amiga da filha, que lhe disse que "passou por momentos difíceis e que nunca esteve sequestrada, simplesmente estava num sítio onde já não queria continuar".

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