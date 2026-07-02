Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

Uma viagem em 2007 mudou a sua vida para sempre. Hoje, quer transformar o seu caso em algo transformador.

Lowri Denman, de 42 anos, tinha tido uma "viagem incrível" em 2007 à Índia.

Esteve três meses no país - evitou comer carne, esperando que isso ajudasse a evitar uma possível intoxicação alimentar após vários relatos. No entanto, a sua médica, especialista em doenças infecciosas e microbiologia, Bendan Healy, acredita que a mulher terá consumido inadvertidamente carne de porco que continha ovos microscópicos de ténia.

O que é a ténia?

Lowri foi infetada com vermes parasitas planos e segmentados da classe Cestoda que vivem nos intestinos de animais e humanos.

A infeção ocorre habitualmente através da ingestão de carne de vaca ou de porco crua ou mal passada, contendo larvas do parasita, ou água contaminada com ovos. Ao chegar ao intestino, o verme fixa-se à parede intestinal e pode crescer até vários metros de comprimento.

O caso de Lowri

Foi exatamente este o primeiro sintoma de Denman: em 2010, três anos depois da viagem, descobriu um verme com um metro de comprimento quando estava na casa de banho. "Parecia absolutamente nojento, parecia fita adesiva com pequenas saliências", recorda, citada pelo The India Times.

Deslocou-se de imediato ao médico, mas os exames não revelaram quaisquer patologias.

Só em 2011, quando teve a primeira convulsão, decidiu valorizar o que lhe estava a acontecer.

Os sintomas estendiam-se a dores de cabeça extremas, convulsões e psicose. "Eu estava realmente a começar a ter dificuldade para dizer algumas palavras", recorda, acrescentando que chegou a não perceber o porquê de estar em ambulâncias, por exemplo.

Só em setembro de 2015 é que a medicina a ajudou. Lowri não estava infetada apenas com um parasita: a mulher estaria com sintomas de neurocisticercose, que a deixou com 38 parasitas no cérebro. "O médico sentou-me e disse: 'certo, ok, analisamos seus exames e encontrámos 38 parasitas no seu cérebro'", afirma. "Eu e minha mãe ficámos boquiabertas, tipo, 'que diabos, o que é isso?'", recorda. O diagnóstico inicial foi de toxoplasmose, uma infeção também transmitida por consumo de carne crua, por exemplo, mas geralmente assintomático.

Foram necessários vários exames adicionais para a diagnosticarem corretamente.

"Nesse ponto, há tantas perguntas porque simplesmente não sabe o que está por vir com sua saúde", disse Lowri, acrescentando: "O pânico do que vem a seguir, o que vou ter que enfrentar, que medicação vou tomar, posso voltar ao trabalho?"

Ficou internada durante duas semanas, com vários medicamentos que pareciam aliviar a infeção. A vida continuou, conseguiu até viajar com a sua irmã, voltar ao trabalho e até correr meias maratonas. Até que voltou a desmaiar.

Os exames detetaram inchaço ao redor dos parasitas. Lowri começou a ficar confusa, a sentir dormência no corpo, até ter de deixar de trabalhar. Ficou presa a medicamentos como corticoides, que alteraram a sua aparência. Lowri recorda que a sua saúde mental ficou seriamente em risco.

"Essa paranoia e psicose começaram a aparecer... houve ansiedade severa, ataques de pânico", explica Lowri, que passou seis semanas em um hospital neuropsiquiátrico. Uma das suas amigas recorda que, quando a visitou, ficou chocada com a sua deterioração. "Entrei na sala e ela estava basicamente a agir como uma criança. Rastejava pelo chão, escondia-se atrás da cortina, sentava-se no colo do pai como se tivesse cinco anos", lembra Nicola Brown.

Foram longos anos de recuperação até Lowri voltar à sua vida independente. Em 2022, voltou a trabalhar.

O médico de Lowri, Healy, garante que este é um caso que acontece "uma vez na carreira". "Este é o único caso assim que vi com uma apresentação ao longo de muitos, muitos anos", frisa.

Lowri vive agora a sua vida "normal", mas alerta que não fez uma cirurgia que a "curasse". "Não fiz nenhuma cirurgia para realmente tirá-los do meu cérebro. Aparentemente, eles simplesmente diminuem e basicamente se calcificam. Então, neste ponto, agora estão calcificados", clarifica.

Depois de anos a recuperar a sua saúde e independência, Lowri quer transformar o seu caso em algo positivo, aumentando a consciencialização sobre a condição que a fez sofrer durante tantos anos.