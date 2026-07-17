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"Fizemos asneira". JD Vance admite falha da administração Trump na divulgação dos ficheiros Epstein

O vice-presidente dos EUA considera que a Casa Branca criou “expectativas demasiado elevadas” antes de concluir que não existiam informações relevantes a divulgar.
Redação
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Após grandes polémicas relacionadas com a divulgação dos ficheiros Epstein pelo Departamento de Justiça norte-americano, JD Vance, o vice-presidente da adimnistração Trump admitiu ter havido uma falha na comunicação. 

"Fizemos asneira nas comunicações relativas aos ficheiros de Epstein. Simplesmente, fizemos“, começou por afirmar numa entrevista ao podcast de Joe Rogan. 

Vance considera que a Casa Branca criou “expectativas demasiado elevadas” antes de concluir que não existiam informações relevantes a divulgar.

”Mas será que acho que a razão pela qual estragámos as comunicações foi porque estávamos a tentar esconder alguma coisa? Não", esclarece.

O vice-presidente norte-americano considera que a administração deveria ter divulgado os ficheiros relacionados com o criminoso sexual, que morreu em 2019, logo após as revisões necessárias para proteger as vítimas. 

“É óbvio que leva algum tempo a analisar o material, a ocultar informações quando há vítimas e assim por diante, mas devíamos tê-lo feito o mais rapidamente possível”, explica.

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JD Vance acusa a antiga procuradora-geral Pam Bondi de ter criado expectativas, após ter afirmado que existia uma “lista de clientes” de Epstein que nunca foi divulgada, por decisão do Departamento de Justiça e FBI que concluíram que essa lista não existia. 

A polémica adensou uma onda de críticas à administração Trump, inclusive dos apoiantes, que ansiavam por revelações sobre a rede de contactos do empresário.

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