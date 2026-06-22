Filipinas. Ataque a tiro faz três vítimas mortais e cinco feridos numa escola secundária

Três alunos morreram e outros cinco ficaram feridos na sequência de um ataque a tiro ocorrido numa escola secundária Nacional de San Jose nas Filipinas, segundo informações divulgadas pelas autoridades locais.

Tudo aconteceu esta segunda-feira cerca das 09:00 (02:00 em Lisboa), em Tacloban, na ilha central de Leyte. Os momentos de pânico foram partilhados nas redes sociais.

Dois suspeitos terão sido detidos, um deles com 15 anos de idade e aluno da instituição, e outro com 14. Um foi detido pelas autoridades e o outro por moradores locais.

A agência de notícias estatal filipina, PNA, citada pela Lusa, confirmou que as vítimas mortais e os feridos frequentavam o ensino secundário.

Até ao momento, não há detalhes do estado clínico dos feridos.