Filho morre durante viagem de carro e pais só percebem 100 km depois. Pensavam que estava a dormir

Família de origem romena seguia pela autoestrada A21, em Itália, quando o homem, de 31 anos, deixou de responder. Os pais pensaram que estava a dormir e só perceberam o que tinha acontecido quando pararam numa área de serviço.

Uma viagem de carro em família terminou numa tragédia inesperada no norte de Itália. Um casal de origem romena percorreu cerca de 100 quilómetros pela autoestrada A21 sem perceber que o filho, de 31 anos, tinha morrido no banco traseiro.

O episódio aconteceu na manhã do passado domingo no troço da A21 entre Casteggio e Voghera, na província de Pavia, enquanto a família seguia em direção a Turim. O pai conduzia, a mãe viajava no lugar do pendura e o filho encontrava-se no banco traseiro.

Durante a viagem, os pais terão assumido que o homem estava simplesmente a dormir. Segundo o jornal MilanoToday, chegaram mesmo a tentar acordá-lo, mas não obtiveram resposta.

Foi apenas quando o pai decidiu parar numa área de serviço, já depois de terem percorrido cerca de 100 quilómetros, que perceberam que havia algo de errado. O homem não reagia e tinha perdido os sinais vitais.

Os pais ligaram então para o serviço de emergência médica italiano, o 118, por volta das 7h30. Os profissionais deslocaram-se ao local, mas já não conseguiram fazer nada para salvar o homem, tendo a morte sido confirmada.

Últimas palavras terão sido proferidas 100 quilómetros antes

De acordo com o relato dos pais às autoridades, as últimas palavras do filho terão sido proferidas ainda cerca de 100 quilómetros antes de a família parar.

O homem sofria de alguns problemas cardíacos, informação que foi transmitida aos serviços de emergência. As primeiras indicações apontam para que tenha sofrido um problema de saúde súbito durante a viagem, mas a causa exata da morte deverá ser determinada pelas autoridades competentes.

Alguns meios italianos avançaram que o homem poderá ter sofrido um ataque cardíaco durante o sono.