terça-feira, 18 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Filho morre durante viagem de carro e pais só percebem 100 km depois. Pensavam que estava a dormir

Família de origem romena seguia pela autoestrada A21, em Itália, quando o homem, de 31 anos, deixou de responder. Os pais pensaram que estava a dormir e só perceberam o que tinha acontecido quando pararam numa área de serviço.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Filho morre durante viagem de carro e pais só percebem 100 km depois. Pensavam que estava a dormir

Os reforços de Luís Neves

Uma viagem de carro em família terminou numa tragédia inesperada no norte de Itália. Um casal de origem romena percorreu cerca de 100 quilómetros pela autoestrada A21 sem perceber que o filho, de 31 anos, tinha morrido no banco traseiro.

O episódio aconteceu na manhã do passado domingo no troço da A21 entre Casteggio e Voghera, na província de Pavia, enquanto a família seguia em direção a Turim. O pai conduzia, a mãe viajava no lugar do pendura e o filho encontrava-se no banco traseiro.

Durante a viagem, os pais terão assumido que o homem estava simplesmente a dormir. Segundo o jornal MilanoToday, chegaram mesmo a tentar acordá-lo, mas não obtiveram resposta.

Foi apenas quando o pai decidiu parar numa área de serviço, já depois de terem percorrido cerca de 100 quilómetros, que perceberam que havia algo de errado. O homem não reagia e tinha perdido os sinais vitais.

Os pais ligaram então para o serviço de emergência médica italiano, o 118, por volta das 7h30. Os profissionais deslocaram-se ao local, mas já não conseguiram fazer nada para salvar o homem, tendo a morte sido confirmada.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Últimas palavras terão sido proferidas 100 quilómetros antes

De acordo com o relato dos pais às autoridades, as últimas palavras do filho terão sido proferidas ainda cerca de 100 quilómetros antes de a família parar.

O homem sofria de alguns problemas cardíacos, informação que foi transmitida aos serviços de emergência. As primeiras indicações apontam para que tenha sofrido um problema de saúde súbito durante a viagem, mas a causa exata da morte deverá ser determinada pelas autoridades competentes.

Alguns meios italianos avançaram que o homem poderá ter sofrido um ataque cardíaco durante o sono.

Temas

Banco de Trás
Filho
Pais
Viagem
Carro

Leia também

Produtor de cinema e diretora da Dior morrem em acidente de viação em França

O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, por volta das 16h00. 
Produtor de cinema e diretora da Dior morrem em acidente de viação em França

Aluno de 9.º ano abre fogo numa escola católica e mata dois colegas nas Filipinas

O ataque aconteceu dois meses depois de outro tiroteio numa escola do país.
Aluno de 9.º ano abre fogo numa escola católica e mata dois colegas nas Filipinas

Granada continua a tremer: sismo de 4,8 deixa pelo menos três feridos

A imprensa local dá conta de mais de 50 chamadas para o serviço de emergência de Andaluzia a relatar deslizamentos de terra e rachas. 
Granada continua a tremer: sismo de 4,8 deixa pelo menos três feridos

Mais vistos

Destaques