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Filho de Mette-Marit fica mais quatro semanas em prisão domiciliária após condenação por violações

Marius Borg Høibyvai permanecer mais um mês com vigilância eletrónica. O jovem de 29 anos foi condenado em junho a quatro anos de prisão por duas violações e maus-tratos a uma ex-namorada e recorreu da sentença
Redação
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Filho de Mette-Marit fica mais quatro semanas em prisão domiciliária após condenação por violações
AFP

Homem de 63 anos saiu de bicicleta há mais de um mês e nunca mais voltou: família exige que buscas sejam retomadas

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Marius Borg Høiby, filho da princesa Mette-Marit da Noruega, vai permanecer mais quatro semanas em prisão domiciliária com vigilância eletrónica, decidiu esta segunda-feira um tribunal de Oslo.

O jovem, de 29 anos, foi condenado em junho a quatro anos de prisão por duas violações e por maus-tratos a uma das suas ex-namoradas. Høiby recorreu da sentença e aguarda agora o julgamento em segunda instância.

Os advogados do filho da princesa Mette-Marit tinham informado previamente que não iriam contestar o pedido do Ministério Público para prolongar a prisão preventiva, pelo que não foi necessária uma nova audiência judicial.

Tribunal considera período de vigilância ainda insuficiente

Na decisão, o tribunal considerou que Høiby tem demonstrado “tendências positivas”, mas entendeu que o período já passado em prisão domiciliária com controlo eletrónico não é suficiente para avaliar o seu comportamento caso recuperasse a liberdade.

Høiby encontra-se em prisão preventiva desde fevereiro. A Justiça norueguesa considera existir risco de voltar a contactar uma das vítimas e de violar uma ordem de afastamento, algo que, segundo o tribunal, já terá acontecido anteriormente.

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O jovem terá, assim, de permanecer na sua residência em Skaugum, onde também vivem os príncipes herdeiros Haakon e Mette-Marit, embora numa propriedade diferente.

A autorização para sair da residência mantém-se limitada a situações relacionadas com trabalho, estudos, tratamento médico ou visitas motivadas por doença.

Høiby autorizado a ir ao funeral de Harald V

Apesar das restrições, Høiby recebeu autorização para participar esta quarta-feira no funeral do rei Harald V.

O jovem é filho de Mette-Marit de uma relação anterior ao casamento da princesa com o príncipe herdeiro Haakon. Não pertence formalmente à Casa Real norueguesa.

Condenado por 34 dos 39 crimes

Em primeira instância, Høiby foi considerado culpado de 34 dos 39 crimes de que estava acusado.

Além das duas violações, o processo envolvia acusações relacionadas com maus-tratos, agressões, ameaças, posse de marijuana, violação de ordens de afastamento e infrações graves de trânsito.

Høiby reconheceu durante o processo ter problemas relacionados com o consumo de álcool e drogas.

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O tribunal determinou ainda que o jovem pagasse uma indemnização conjunta de 640 mil coroas norueguesas, cerca de 58 mil euros, a quatro vítimas.

A defesa recorreu da condenação e espera-se que o julgamento em segunda instância decorra no próximo ano. Ainda não foi, contudo, definida uma data para o recurso.

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Marius Borg Høiby
Mette-Marit
Noruega
Prisão domiciliária
Vigilância eletrónica

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