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Filho da princesa herdeira da Noruega condenado a quatro anos de prisão por crimes de violação e violência doméstica

O julgamento decorreu durante sete semanas.
Redação
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Filho da princesa herdeira da Noruega condenado a quatro anos de prisão por crimes de violação e violência doméstica
AFP

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Marius Borg Høiby, enteado do príncipe herdeiro da Noruega, Haakon, foi condenado, esta segunda-feira, a quatro anos de prisão por dois crimes de violação, um crime de violência doméstica e outros delitos.

Filho da princesa herdeira Mette-Marit de uma relação anterior ao casamento com o príncipe Haakon, Marius Borg Høiby, de 29 anos, não possui qualquer título real nem desempenha funções oficiais na Casa Real da Noruega. Ainda assim, o caso teve um enorme impacto mediático devido à sua ligação à família real.

Acusado de dezenas de crimes

O julgamento decorreu durante sete semanas em Oslo e incidiu sobre cerca de 30 acusações, incluindo violação, violência doméstica, ameaças, violação de ordens de restrição, infrações rodoviárias e crimes relacionados com estupefacientes.

Durante o processo, Høiby declarou-se inocente das acusações de violação, embora tenha admitido alguns crimes menos graves. Os procuradores defendiam uma pena superior a sete anos de prisão, mas o tribunal acabou por aplicar uma condenação de quatro anos.

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Segundo a CNN Portugal, uma das alegadas violações terá ocorrido na cave da residência da família.

Tribunal absolveu algumas acusações

Apesar da condenação, o tribunal absolveu Høiby de algumas das acusações mais graves, incluindo duas alegadas violações. Ainda assim, os juízes concluíram que existiam provas suficientes para o condenar por dois crimes de violação e por vários episódios de violência contra mulheres.

A defesa já indicou que poderá recorrer da decisão.

Caso abalou a monarquia norueguesa

O processo judicial coincidiu com um período particularmente delicado para a família real norueguesa. A princesa herdeira Mette-Marit enfrenta problemas de saúde graves relacionados com fibrose pulmonar e encontra-se atualmente em lista de espera para um transplante pulmonar.

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