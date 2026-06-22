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Filha de William Wyler e marido encontrados mortos dentro do carro nos Estados Unidos

Não foram encontrados sinais de crime nem indícios de falha mecânica no veículo. A investigação aponta, para já, para uma possível causa médica.
Redação
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Filha de William Wyler e marido encontrados mortos dentro do carro nos Estados Unidos
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Criança de cinco anos morre afogada numa piscina particular em Benavente

Judith Sheldon, filha do realizador William Wyler, responsável pelo clássico “Ben-Hur”, e o marido, Wylie Sheldon, foram encontrados mortos dentro do carro nos Estados Unidos. O casal tinha como destino o Oregon Shakespeare Festival, um festival de teatro, quando deixou de responder aos contactos de familiares e amigos.

As vítimas tinham 84 e 86 anos e foram encontradas dentro da viatura ainda com motor ligado, junto a uma autoestrada, na passada segunda-feira, dia 15 de junho, de acordo com o The Wrap.

Segundo informações divulgadas pela Patrulha Rodoviária da Califórnia, não foram encontrados sinais de crime nem indícios de falha mecânica no veículo. A investigação aponta, para já, para uma possível causa médica, estando a realização de autópsias prevista para esclarecer as circunstâncias das mortes.

Calor extremo pode ter sido um fator

O ar condicionado do veículo estaria ligado, mas estaria a libertar apenas ar quente, e não foram encontrados líquidos no interior do carro, descobriu David Smith, um amigo do casal, de acordo com a mesma fonte.

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"Não bateram. Pararam. Os dois simplesmente morreram ali”, disse Smith. “Tudo isto é muito bizarro. Ainda estamos em choque.”

Casal era ligado ao mundo da cultura

Judith Sheldon era filha de William Wyler, um dos realizadores mais premiados da história do cinema. Wyler venceu três Óscares de Melhor Realização e ficou associado a filmes marcantes como “Ben-Hur”, “Os Melhores Anos das Nossas Vidas” e “Mrs. Miniver”.

Ao longo da vida, Judith manteve uma forte ligação ao cinema, nomeadamente através do trabalho desenvolvido no San Francisco Silent Film Festival, onde desempenhou funções de liderança e promoção da preservação do cinema clássico.

O marido, Wylie Sheldon, era advogado e acompanhava regularmente Judith em eventos culturais e iniciativas ligadas à sétima arte. O casal era conhecido entre amigos e membros da comunidade artística pela proximidade com festivais e eventos cinematográficos.

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