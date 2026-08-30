Ferry vira-se ao largo da costa norte do Chipre após começar a meter água. Há sete mortos e mais de 20 desaparecidos

Um ferry que ligava o Chipre à Turquia virou-se após enfrentar condições meteorológicas adversas. Sete pessoas morreram e 24 estão desaparecidas.

Pelo menos sete pessoas morreram depois de o 'ferry' que transportava cerca de 270 passageiros e tripulantes se ter virado ao largo da costa do norte de Chipre, de acordo com os meios de comunicação turcos.

Quase 237 pessoas foram resgatadas, afirmou o chefe do executivo da República do Norte de Chipre, apenas reconhecida pela Turquia, Unal Ustel, ao canal de notícias estatal turco TRT, citado pela agência norte-americana de notícias AP, referindo ainda que estão em curso buscas para encontrar mais 24 pessoas.

Segundo Ustel, o ‘ferry’ deveria fazer a travessia no sábado, mas adiou para hoje a viagem, enfrentou condições meteorológicas adversas e começou a encher-se de água apenas 15 minutos após a partida.

O 'ferry', do tipo catamarã, fazia a travessia do porto de Kyrenia, também conhecido como Girne, na região separatista do norte de Chipre — país dividido etnicamente —, com destino ao porto turco de Tasucu, na província de Mersin.

O presidente da Câmara de Kyrenia, Murat Senkul, afirmou que o navio pertencia à companhia de ‘ferries’ Filo Denizcilik e que se afundou ao largo da praia de Diana, na costa norte de Chipre.

Várias companhias operam ligações de ‘ferry’ na movimentada rota entre Kyrenia e Tasucu.

Imagens de vídeo gravadas no local mostram pessoas com coletes salva-vidas a flutuar nas águas ao redor da embarcação virada.