Férias terminam em tragédia: jovem de 17 anos morre eletrocutado no banho na Grécia

A família costuma passar férias naquela casa, construída há mais de 50 anos, uma vez que é a terra natal da progenitora.

Um jovem irlandês de 17 anos morreu eletrocutado durante umas férias na ilha de Kimolos, na Grécia.

Tudo terá acontecido quando o jovem estava a tomar banho numa casa grega no passado dia 9 de agosto. A morte terá ocorrido por descarga elétrica provocada por um equipamento do duche que estaria avariado.

"Temos sorte de não ter havido duas mortes por eletrocussão", afirmou Agapitos Xanthis, médico da ilha, à TV grega citada pelo jornal The Guardian. A mãe do jovem descreveu sentir uma onda semelhante no corpo.

A família costuma passar férias naquela casa, construída há mais de 50 anos, uma vez que é a terra natal da progenitora.

De acordo com informação avançada pelo jornal britânico, a família pondera avançar com uma ação na justiça. "Pelo que foi apurado, parece que o quadro elétrico foi instalado sem uma válvula de segurança", explicou o advogado Stelios Voudouris, que sublinha uma clara “responsabilidade criminal”.