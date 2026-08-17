segunda-feira, 17 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Férias terminam em tragédia: jovem de 17 anos morre eletrocutado no banho na Grécia

A família costuma passar férias naquela casa, construída há mais de 50 anos, uma vez que é a terra natal da progenitora. 
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Férias terminam em tragédia: jovem de 17 anos morre eletrocutado no banho na Grécia
Dreamstime

Mordido por serpente em Abrantes: antídoto só foi administrado mais de 12 horas depois

Um jovem irlandês de 17 anos morreu eletrocutado durante umas férias na ilha de Kimolos, na Grécia.

Tudo terá acontecido quando o jovem estava a tomar banho numa casa grega no passado dia 9 de agosto. A morte terá ocorrido por descarga elétrica provocada por um equipamento do duche que estaria avariado. 

"Temos sorte de não ter havido duas mortes por eletrocussão", afirmou Agapitos Xanthis, médico da ilha, à TV grega citada pelo jornal The Guardian. A mãe do jovem descreveu sentir uma onda semelhante no corpo. 

A família costuma passar férias naquela casa, construída há mais de 50 anos, uma vez que é a terra natal da progenitora. 

De acordo com informação avançada pelo jornal britânico, a família pondera avançar com uma ação na justiça. "Pelo que foi apurado, parece que o quadro elétrico foi instalado sem uma válvula de segurança", explicou o advogado Stelios Voudouris, que sublinha uma clara “responsabilidade criminal”. 

Temas

Jovem irlandês
Eletrocutado
Instalação elétrica
Ilha de Kimolos
Justiça

Leia também

Trump ameaça bombardear Omã se o país bloquear acordo com Irão

O Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou bombardear Omã caso o país interfira num acordo sobre o Estreito de Ormuz. A ameaça surge enquanto Mascate e Teerão negoceiam, à margem de Washington, um mecanismo para gerir o tráfego marítimo nesta rota petrolífera estratégica
Trump ameaça bombardear Omã se o país bloquear acordo com Irão

Último adeus a Bonnie Tyler: funeral realiza-se esta segunda-feira

Ao som do seu maior êxito, o cortejo fúnebre percorreu as ruas da sua terra natal no fim de semana, com os fãs a acompanhar.
Último adeus a Bonnie Tyler: funeral realiza-se esta segunda-feira

Primeiro-ministro britânico troca mensagens com falso chefe de gabinete de Trump

O primeiro-ministro britânico Andy Burnham terá trocado mensagens com uma pessoa que se fazia passar por Susie Wiles, chefe de gabinete de Donald Trump. O caso foi comunicado à Casa Branca, que garante não estar relacionado com uma nova pirataria do telemóvel de Wiles.
Primeiro-ministro britânico troca mensagens com falso chefe de gabinete de Trump

Mais vistos

Destaques