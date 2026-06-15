Famosos entre as vítimas da tragédia no Rio: cantor internacional com concerto marcado para Lisboa e estrela do YouTube morreram no acidente

Um deles preparava uma atuação em Lisboa no início de julho e outro era um dos criadores de conteúdos mais populares da Argentina. Os dois estão entre as seis vítimas mortais da colisão de helicópteros no Rio de Janeiro

A colisão de dois helicópteros no Rio de Janeiro fez seis vítimas mortais, entre elas algumas figuras conhecidas internacionalmente. O cantor norte-americano Oliver Tree, que tinha concerto marcado em Lisboa para o próximo mês, e o youtuber argentino Gaspar Prim, conhecido nas redes sociais como Gaspi, estão entre as vítimas mortais do acidente.

As duas aeronaves chocaram no ar na manhã de domingo e acabaram por cair sobre um parque de veículos elétricos localizado na Avenida das Américas, no Rio de Janeiro.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou as mortes e está a investigar as circunstâncias da colisão. Segundo informações divulgadas pela imprensa brasileira, cinco das vítimas seguiam a bordo de um dos helicópteros, enquanto a sexta vítima era o piloto da segunda aeronave, que voava sozinho.

Quem era Oliver Tree, o cantor que tinha concerto marcado em Lisboa?

Oliver Tree, de 32 anos, era uma das figuras mais reconhecidas entre as vítimas do acidente. O cantor e compositor norte-americano tinha milhões de fãs em todo o mundo e uma carreira marcada pelo sucesso nas plataformas digitais.

O artista contava com mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Entre os seus temas mais conhecidos estão “Life Goes On”, “Miss You”, com Robin Schulz, e “Alien Boy”.

Oliver Tree encontrava-se no Brasil no âmbito da sua digressão mundial. Depois de uma atuação em São Paulo, a 6 de junho, o músico tinha prevista a passagem pela Europa, com um concerto agendado em Lisboa para 1 de julho, no LAV Lisboa.

O músico tinha partilhado a sua última publicação nas redes sociais no sábado. O vídeo mostrava Oliver Tree num estúdio de música, acompanhado por outros artistas.

Quem era Gaspi, o youtuber argentino com milhões de seguidores?

Gaspar Prim, conhecido online como Gaspi, era uma das personalidades digitais mais populares da Argentina.

O criador de conteúdos tinha cerca de 7,5 milhões de seguidores nas redes sociais e tornou-se conhecido pelos vídeos publicados no YouTube, onde conquistou uma grande comunidade de fãs.

Gaspi viajava no mesmo helicóptero que Oliver Tree e morreu juntamente com os restantes ocupantes da aeronave.

Que outros nomes morreram na colisão dos helicópteros?

Além de Oliver Tree e Gaspi, morreram Lucas Brito Chaves, conhecido como Lucas Frota, Lucas Vignale e os dois pilotos das aeronaves envolvidas.

Lucas Frota era DJ e produtor musical. Começou a sua ligação à música ainda aos 12 anos e viveu durante vários anos nos Estados Unidos, dividindo a sua vida entre Miami e Los Angeles.

Um dos seus últimos projetos foi um DJ Set realizado no Cristo Redentor, um dos locais mais emblemáticos do Rio de Janeiro.

Lucas Vignale era o outro passageiro que seguia no helicóptero onde viajavam cinco pessoas.

Os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac também morreram. Alexandre Souza comandava a aeronave onde seguiam os passageiros, enquanto Charles Marsillac pilotava o segundo helicóptero envolvido no acidente.

O que se sabe sobre a investigação ao acidente?

As autoridades brasileiras continuam a tentar determinar as causas da colisão entre os dois helicópteros.

A investigação deverá esclarecer as circunstâncias em que as aeronaves chocaram em pleno voo e se estiveram envolvidos fatores técnicos, humanos ou relacionados com as condições de operação.

A queda aconteceu sobre uma zona de estacionamento de veículos elétricos na Avenida das Américas, sem que, até ao momento, tenham sido divulgadas outras vítimas no local.