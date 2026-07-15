Família real espanhola festeja triunfo de "La Roja" e ida à final do Mundial

"Obrigado por tornarem esta jornada tão prazerosa. Vão com tudo!.", pode ler-se na publicação da Casa Real espanhola nas redes sociais.

A qualificação da Espanha para a final do Campeonato do Mundo de 2026 foi celebrada em todo o país, mas um dos momentos que mais chamou a atenção aconteceu longe do relvado. A família real espanhola assistiu ao triunfo por 2-0 sobre a França e protagonizou uma reação espontânea que rapidamente conquistou as redes sociais.

As imagens, divulgadas pela Casa Real, mostram o rei Felipe VI, a rainha Letizia, a princesa Leonor e a infanta Sofia a vibrarem com os golos de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, abraçando-se no apito final que confirmou o regresso da seleção espanhola a uma final do Mundial, 16 anos depois da conquista do título na África do Sul.

Casa Real deixa mensagem à seleção

"Espanha está na final! Voltaram a demonstrar o porquê de serem uma das maiores seleções do mundo. Agora, com o país inteiro a torcer por vocês, está na hora de lutar pelo título. Obrigado por tornarem esta jornada tão prazerosa. Vão com tudo!.", pode ler-se na publicação.

Celebração aconteceu num hotel em Barcelona

Ao contrário do que aconteceu noutros encontros da competição, a família real não assistiu ao jogo a partir do Palácio da Zarzuela.

Os reis e as filhas encontravam-se em Barcelona, onde cumpriam compromissos oficiais relacionados com os Prémios Princesa de Girona, e acompanharam a meia-final a partir do hotel onde estavam hospedados. Ainda assim, não deixaram de vestir camisolas da seleção espanhola e celebrar cada momento da partida.