Família Kardashian está de luto: morreu MJ, a avó do clã. Tinha 91 anos

A família Kardashian-Jenner está de luto pela morte de Mary Jo "MJ" Shannon, mãe de Kris Jenner e avó das irmãs Kardashian e Jenner. A matriarca morreu aos 91 anos, tendo a notícia sido anunciada esta quinta-feira por Kris Jenner através das redes sociais.

Numa mensagem emotiva publicada no Instagram, a empresária e protagonista de "The Kardashians" descreveu a mãe como "o coração da nossa família", agradecendo-lhe por todos os ensinamentos que deixou às gerações seguintes.

"Hoje, despedimo-nos da minha querida mãe, MJ. Não há palavras que possam expressar o que ela significou para mim ou a dor de ter de dizer adeus. A minha mãe era o coração da nossa família. Ela ensinou-me tudo o que realmente importa… amar intensamente a minha família, ser gentil, estar presente para as pessoas que amo e nunca dar por garantido nenhum momento juntos.", pode ler-se no início da nota.

Uma presença constante na vida da família

Conhecida pelos fãs apenas como MJ, Mary Jo tornou-se uma figura muito popular graças às frequentes participações em "Keeping Up with the Kardashians" e, mais recentemente, em "The Kardashians", onde era presença habitual ao lado da filha e dos netos.

Apesar de nunca ter procurado protagonismo, conquistou o carinho dos seguidores da família pelo seu sentido de humor, elegância e relação próxima com filhos, netos e bisnetos.

Kim Kardashian despede-se da "melhor amiga"

Pouco tempo depois do anúncio feito por Kris Jenner, Kim Kardashian também partilhou uma homenagem emocionante à avó.

Kim recordou MJ como a sua "melhor amiga", "companheira de mexericos" e "alma gémea para sempre", agradecendo-lhe por lhe ter ensinado o verdadeiro significado da família e por ter sido um exemplo de dedicação ao trabalho.

Revelou ainda que foi na loja de roupa infantil da avó, Shannon & Company, em San Diego, que teve o seu primeiro emprego, experiência que considera ter influenciado o seu percurso profissional.

Uma vida marcada pela resiliência

Nascida a 26 de julho de 1934, MJ teve uma vida marcada por vários desafios pessoais.

Sobreviveu a duas batalhas oncológicas: cancro da mama e cancro do cólon, doenças sobre as quais falou publicamente em diferentes momentos da série da família. Nos últimos anos, enfrentava também algumas limitações físicas decorrentes da idade e dos tratamentos médicos.

Antes de a família Kardashian-Jenner alcançar fama mundial, trabalhou como modelo, professora de etiqueta e empresária, tendo gerido durante vários anos uma loja de roupa infantil.