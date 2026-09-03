Família é encontrada morta a tiro em França: há duas crianças entre as vítimas. Pai terá sido o autor dos disparos

Quatro pessoas da mesma família foram encontradas mortas a tiro numa propriedade no leste de França. Entre as vítimas estão duas crianças, de seis e nove anos. As autoridades investigam o caso como um possível drama familiar e procuram esclarecer as circunstâncias das mortes.

Quatro pessoas da mesma família foram encontradas mortas na noite desta quarta-feira, em Gy, na região francesa da Haute-Saône. Entre as vítimas estão duas crianças, de seis e nove anos. As autoridades abriram uma investigação por homicídio voluntário.

Os corpos foram descobertos por volta das 20h00, segundo o diário L'Est Républicain, num terreno onde se encontram instaladas caravanas e casas móveis.

Entre as vítimas estão um homem e os seus dois filhos. A quarta vítima é uma mulher cujo grau de parentesco com os restantes elementos da família ainda não foi oficialmente esclarecido. Segundo a imprensa francesa, poderá tratar-se da avó materna das crianças ou da madrasta do pai.

Corpos encontrados em dois locais

As autoridades encontraram as vítimas em dois pontos distintos do terreno. Um dos corpos estava no interior de um veículo, enquanto os outros três foram localizados dentro de uma casa móvel.

Uma vizinha contou ao L'Est Républicain ter ouvido vários disparos durante a noite. Segundo o mesmo relato, tinha visto uma das crianças cerca de meia hora antes da descoberta dos corpos.

“O que aconteceu é horrível. Ouvi tiros”, testemunhou. “Trinta minutos antes do incidente, vi o filho mais velho a levar o lixo pelas escadas abaixo na sua trotineta”.

Um forte dispositivo de segurança foi mobilizado para o local, com elementos da Gendarmerie e cerca de 30 bombeiros. Equipas de investigação criminal realizaram perícias e recolheram vestígios que poderão ajudar a reconstruir o que aconteceu.

Pai terá disparado contra a família

As primeiras informações apontam para um possível drama familiar.

Segundo fontes próximas da investigação citadas pela imprensa francesa, o pai terá utilizado uma arma de fogo para disparar contra os familiares e, posteriormente, contra si próprio. Uma arma terá sido encontrada no local.

Esta versão ainda está a ser investigada e não foram divulgadas pelas autoridades todas as circunstâncias do caso. O Ministério Público de Vesoul abriu uma investigação por homicídio voluntário para esclarecer a sequência dos acontecimentos.

O procurador da República de Vesoul deslocou-se ao local, assim como o presidente da Câmara de Gy, Alexandre Lacroix.

O motivo que poderá estar na origem do crime também permanece desconhecido.