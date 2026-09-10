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Família de jovem de 14 anos encontrada desmembrada pede pena de morte para o cantor D4vd: "Seria perfeita para este tipo de ser humano"

Mais recentemente, a família da jovem avançou ainda com um processo judicial para exigir uma indemnização pelos danos causados pela morte da adolescente.
Redação
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Família de jovem de 14 anos encontrada desmembrada pede pena de morte para o cantor D4vd: "Seria perfeita para este tipo de ser humano"
AP

Mulher morre à frente do marido enquanto celebrava o 80.º aniversário num restaurante em Fafe

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A família da jovem de 14 anos cujo corpo foi encontrado desmembrado dentro de um carro em nome do cantor norte-americano D4vd pede a pena de morte para o acusado caso este seja considerado culpado pelo homicídio. 

A família da jovem divulgou um comunicado, citado pela BBC, no dia em que esta faria 16 anos. “Se a pena de morte fosse aplicada, seria perfeita para este tipo de ser humano desprovido de sentimentos e vazio interior, sem consciência, que só causou dor à nossa filha, à nossa família e ao mundo que apoia a nossa preciosa filha”, escreveram.

Mais recentemente, os pais de Celeste Rivas Hernandez apresentaram um processo em tribunal, onde exigem uma indemnização por danos causados, incluindo o pagamento das despesas de sepultamento e funeral da filha.

Recorde-se que David Anthony Burke, mais conhecido como D4vd, encontra-se detido aos 21 anos por suspeitas de ser o responsável pela morte de Celeste Hernandez. Embora o cantor continue a negar qualquer envolvimento na morte da adolescente, as provas não dizem o mesmo. 

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Os dois mantinham uma relação de cariz amoroso e sexual desde que Celeste tinha 11 anos tendo, nesse período, realizado mais do que um aborto. 

O relatório da autópsia deu conta de que a jovem morreu na sequência de “múltiplas lesões penetrantes causadas por objeto(s)”.

No parecer judicial de quarta-feira, divulgado pela CBS News em abril, é descrita a forma como o cantor D4vd, de 21 anos, terá matado a adolescente de 14, em abril do ano passado: o cantor e compositor terá colocado o corpo da vítima numa piscina insuflável azul "para evitar que o sangue caísse no chão da garagem. Depois disso, naquela mesma divisão, terá removido os membros da vítima com uma motosserra "e talvez outras ferramentas".

Foi descoberto depois que o cantor terá adquirido duas motosserras online para alegadamente desmembrar o corpo da vítima. 

D4vd já deveria ter sido formalmente acusado pela morte de Celeste - no entanto, as suas advogadas de defesa acabaram por abandonar o caso, adiando o julgamento para dia 19 de outubro. O cantor será julgado por homicídio, abuso sexual de menores e mutilação dos restos mortais da vítima. O julgamento será no estado da Califórnia, onde a pena de morte está temporariamente suspensa.

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Além do cantor, o processo envolve também várias empresas e gestores ligados a D4vd, a sua mãe e um segurança com quem vivia.

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D4vd
David Anthony Burke
Celeste Rivas Hernandez
Pena de morte
Homicídio

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