sábado, 05 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Explosão num quartel na Bolívia deixa dois mortos, sete desaparecidos e 59 feridos

O balanço da explosão que atingiu uma instalação militar perto de La Paz continua a aumentar. Há ainda sete pessoas desaparecidas e as autoridades estão a investigar as causas do incidente.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Explosão num quartel na Bolívia deixa dois mortos, sete desaparecidos e 59 feridos

Oficial de ligação em Paris mais 1 mês

Pelo menos duas pessoas morreram e outras sete estão desaparecidas na sequência de uma forte explosão ocorrida esta sexta-feira num quartel militar na Bolívia. O incidente provocou ainda 59 feridos, segundo o mais recente balanço divulgado pela Polícia boliviana.

A explosão aconteceu durante a tarde no Centro Geral de Manutenção do RAM-2 Bolívar, em Viacha, município situado a cerca de 30 quilómetros de La Paz.

“Até ao momento, o incidente está sob controlo. Lamentamos que haja, neste momento, sete pessoas desaparecidas e que tenha sido possível confirmar fisicamente que há duas vítimas mortais”, afirmou o subcomandante nacional da Polícia, Roger Roca.

Causas estão a ser investigadas

As autoridades ainda não determinaram oficialmente o que provocou a explosão.

Roger Roca confirmou que estão em curso trabalhos de investigação “para determinar o que aconteceu neste local”, sem avançar com uma hipótese sobre as causas.

Num primeiro comunicado, o Ministério da Defesa boliviano tinha indicado que se tratara da detonação acidental de material pirotécnico armazenado no quartel.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A explosão provocou danos materiais consideráveis nas instalações militares.

As operações no local prosseguem, enquanto as autoridades tentam localizar as sete pessoas dadas como desaparecidas e esclarecer as circunstâncias do incidente.

Temas

Bolívia
Explosão
Quartel
La Paz

Leia também

Pai das três crianças mortas por Lindsay Clancy quebra o silêncio após julgamento ser declarado nulo

Patrick Clancy diz que nunca terá “encerramento” depois da morte dos filhos e admite que a possibilidade de reviver a tragédia num novo julgamento é “extraordinariamente dolorosa”. O júri não conseguiu chegar a um veredicto unânime sobre a responsabilidade criminal da ex-mulher.
Pai das três crianças mortas por Lindsay Clancy quebra o silêncio após julgamento ser declarado nulo

Tetris ameaça processar a Casa Branca por causa de jogo sobre o muro de Trump

A Casa Branca lançou um videojogo inspirado no clássico Tetris para promover a política de Trump na fronteira. A empresa que detém os direitos do jogo garante que não autorizou a utilização da sua mecânica e admite avançar judicialmente.
Tetris ameaça processar a Casa Branca por causa de jogo sobre o muro de Trump

Explosão num quartel na Bolívia deixa dois mortos, sete desaparecidos e 59 feridos

O balanço da explosão que atingiu uma instalação militar perto de La Paz continua a aumentar. Há ainda sete pessoas desaparecidas e as autoridades estão a investigar as causas do incidente.
Explosão num quartel na Bolívia deixa dois mortos, sete desaparecidos e 59 feridos

Mais vistos

Destaques