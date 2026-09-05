Explosão num quartel na Bolívia deixa dois mortos, sete desaparecidos e 59 feridos

Pelo menos duas pessoas morreram e outras sete estão desaparecidas na sequência de uma forte explosão ocorrida esta sexta-feira num quartel militar na Bolívia. O incidente provocou ainda 59 feridos, segundo o mais recente balanço divulgado pela Polícia boliviana.
A explosão aconteceu durante a tarde no Centro Geral de Manutenção do RAM-2 Bolívar, em Viacha, município situado a cerca de 30 quilómetros de La Paz.
“Até ao momento, o incidente está sob controlo. Lamentamos que haja, neste momento, sete pessoas desaparecidas e que tenha sido possível confirmar fisicamente que há duas vítimas mortais”, afirmou o subcomandante nacional da Polícia, Roger Roca.
Causas estão a ser investigadas
As autoridades ainda não determinaram oficialmente o que provocou a explosão.
Roger Roca confirmou que estão em curso trabalhos de investigação “para determinar o que aconteceu neste local”, sem avançar com uma hipótese sobre as causas.
Num primeiro comunicado, o Ministério da Defesa boliviano tinha indicado que se tratara da detonação acidental de material pirotécnico armazenado no quartel.
A explosão provocou danos materiais consideráveis nas instalações militares.
As operações no local prosseguem, enquanto as autoridades tentam localizar as sete pessoas dadas como desaparecidas e esclarecer as circunstâncias do incidente.