Explosão no metro de Barcelona faz oito feridos. Dois trabalhadores estão em estado grave

A explosão ocorreu devido a uma fuga de gás durante trabalhos de manutenção na estação de Plaça de Sants, uma das mais movimentadas da cidade, o que obrigou à mobilização de vários operacionais de emergência.

Uma explosão provocada por uma alegada fuga de gás deixou oito trabalhadores feridos, dois deles com gravidade, na noite desta quarta-feira, junto à estação de Plaça de Sants, em Barcelona. O acidente aconteceu durante trabalhos de manutenção numa conduta de gás e obrigou à mobilização de dezenas de operacionais de emergência.

O incidente ocorreu cerca das 22h50 locais, 21h50 em Portugal.

Todos os feridos integravam a equipa que se encontrava a trabalhar no local quando ocorreu a explosão. As vítimas em estado grave foram transportadas para o Hospital Vall d'Hebron, juntamente com os feridos ligeiros.

A fuga de gás foi detetada durante a tarde, cerca das 14h40 locais, e forama ativados protocolos de segurança, o que levou os Bombeiros de Barcelona a deslocaram-se ao local.

Para além dos bombeiros, no local estiveram também as equipas fornecedoras do gás e oito ambulâncias do SEM (Sistema de Emergência Médica), segundo o Correio da Manhã.