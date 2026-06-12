Explosão em ginásio mobiliza meios de emergência em Amesterdão. Há pelo menos sete feridos

Uma das vítimas está em estado grave.

Sete pessoas ficaram feridas na sequência de uma explosão, após um incêndio, registada no final da noite desta quinta-feira num ginásio em Amesterdão, nos Países Baixos. Uma das vítimas está em estado considerado grave.

O incidente ocorreu perto de um edífício residencial, pouco depois da meia noite, e, segundo o Dutch News, 400 moradores tiveram que ser retirados do complexo. A situação só foi controlada esta manhã.

Até ao momento permanece desconhecido o número de pessoas que se encontravam no interior do ginásio e as autoridades locais afirmam que o número de feridos pode aumentar. As forças de segurança estão a ser acompanhadas por cães farejadores.

As causas da explosão permanecem também desconhecidas.

A investigação prossegue.