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Explosão em ginásio mobiliza meios de emergência em Amesterdão. Há pelo menos sete feridos

Uma das vítimas está em estado grave.
Redação
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Sete pessoas ficaram feridas na sequência de uma explosão, após um incêndio, registada no final da noite desta quinta-feira num ginásio em Amesterdão, nos Países Baixos. Uma das vítimas está em estado considerado grave.

O incidente ocorreu perto de um edífício residencial, pouco depois da meia noite, e, segundo o Dutch News, 400 moradores tiveram que ser retirados do complexo. A situação só foi controlada esta manhã.

Até ao momento permanece desconhecido o número de pessoas que se encontravam no interior do ginásio e as autoridades locais afirmam que o número de feridos pode aumentar. As forças de segurança estão a ser acompanhadas por cães farejadores.

As causas da explosão permanecem também desconhecidas.

A investigação prossegue.

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