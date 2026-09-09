Explosão em central hidroelétrica na Suíça mata dois trabalhadores

Duas pessoas morreram esta quarta-feira na sequência de uma explosão numa central hidroelétrica em Piotta, no sul da Suíça, segundo informação avançada pela agência Reuters.
O acidente ocorreu durante a manhã e provocou ferimentos graves em dois trabalhadores. Apesar da intervenção das equipas de emergência, ambos acabaram por morrer devido à gravidade dos ferimentos.
A polícia suíça identificou já uma das vítimas como um cidadão suíço de 55 anos.
Edifício sofreu danos significativos
A explosão provocou danos significativos no edifício da central hidroelétrica, segundo as autoridades suíças.
As causas do acidente permanecem, para já, desconhecidas. A polícia abriu uma investigação para determinar as circunstâncias em que ocorreu a explosão e apurar o que terá estado na origem do incidente.
A antiga central elétrica encontrava-se em obras de renovação, de acordo com a emissora pública suíça RSI, citada pela Reuters.
As autoridades continuam a recolher elementos no local para esclarecer as circunstâncias do acidente e determinar eventuais responsabilidades.