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Explosão em central hidroelétrica na Suíça mata dois trabalhadores

Duas pessoas morreram esta quarta-feira na sequência de uma explosão numa central hidroelétrica em Piotta, no sul da Suíça. As vítimas, dois trabalhadores que ficaram gravemente feridos no acidente, acabaram por morrer. As causas da explosão estão a ser investigadas
Redação
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Explosão em central hidroelétrica na Suíça mata dois trabalhadores

Morava a poucos metros das crianças. Homem detido em Sintra por abusar de quatro crianças, a mais nova tem 4 anos

Duas pessoas morreram esta quarta-feira na sequência de uma explosão numa central hidroelétrica em Piotta, no sul da Suíça, segundo informação avançada pela agência Reuters.

O acidente ocorreu durante a manhã e provocou ferimentos graves em dois trabalhadores. Apesar da intervenção das equipas de emergência, ambos acabaram por morrer devido à gravidade dos ferimentos.

A polícia suíça identificou já uma das vítimas como um cidadão suíço de 55 anos.

Edifício sofreu danos significativos

A explosão provocou danos significativos no edifício da central hidroelétrica, segundo as autoridades suíças.

As causas do acidente permanecem, para já, desconhecidas. A polícia abriu uma investigação para determinar as circunstâncias em que ocorreu a explosão e apurar o que terá estado na origem do incidente.

A antiga central elétrica encontrava-se em obras de renovação, de acordo com a emissora pública suíça RSI, citada pela Reuters.

As autoridades continuam a recolher elementos no local para esclarecer as circunstâncias do acidente e determinar eventuais responsabilidades.

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