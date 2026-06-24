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Explosão em arranha-céus da empresa Moeve provoca enorme coluna de fumo e obriga à evacuação de centenas de pessoas

Houve dois trabalhadores assistidos medicamente por inalação de fumo e um cidadão local assistido por ansiedade.
Redação
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Explosão em arranha-céus da empresa Moeve provoca enorme coluna de fumo e obriga à evacuação de centenas de pessoas
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Criança de cinco anos morre afogada numa piscina particular em Benavente

Uma explosão no 25.º andar de uma das quatro torres de Madrid causou momentos de pânico na cidade após a formação de uma grande coluna de fumo negro.

Tudo aconteceu às 17h00 locais de terça-feira (16h00 em Lisboa). Ao que a imprensa espanhola indica, a explosão terá acontecido numa sala técnica da empresa Moeve, a nova marca e designação da Cepsa, uma das maiores empresas de energia e petroquímica da Península Ibérica.

As imagens do arranha-céus de 49 andares e 248 metros de altura mostram uma grande coluna de fumo negro.

O edifício foi evacuado, com centenas de trabalhadores a assistirem ao incidente. O jornal El País dá conta de cinco pessoas que ficaram presas dentro do edifício, tendo sido resgatadas sem ferimentos graves.

Houve ainda dois trabalhadores assistidos medicamente por inalação de fumo e um cidadão local assistido por ansiedade.

A origem exata da explosão é ainda desconhecida. "Não houve trabalhadores desaparecidos em nenhum momento", garantiu um porta-voz do Emergencias Madrid, o serviço oficial de gestão de crises, proteção civil e comunicação de emergências da Câmara Municipal de Madrid. Houve apenas três funcionários que ficaram dentro do edifício porque estavam refugiados "e em segurança", garantiu um porta-voz dos bombeiros.

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O incêndio foi controlado cerca de duas horas depois, sem contornos mais graves devido à rápida ação dos meios de socorro.

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