Explosão de grandes dimensões numa fábrica de munições provoca coluna de fumo em Roma

Tudo aconteceu numa fábrica em Colleferro, a cerca de 50 quilómetros da capital italiana.

Um incêndio numa fábrica de munições e explosivos provocou uma forte explosão em Roma. Até ao momento, não há registo de vítimas.

Tudo aconteceu numa fábrica em Colleferro, a cerca de 50 quilómetros da capital italiana.

A agência Reuters dá conta de que o incêndio terá deflagrado no departamento de prensagem de pólvora. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento da explosão acompanhado de uma densa coluna de fumo negro.

Já os órgãos de comunicação italianos avançam que não há registo de feridos de nenhum trabalhador ou pessoa nas imediações.

No local estão várias equipas de bombeiros e forças de segurança, tendo isolado aquela zona. A operação é descrita como particularmente complexa devido à falta de visibilidade com o fumo e à possibilidade de novas explosões associadas ao material presente no recinto.

A fábrica em causa é especializada no fabrico de munições de calibre médio e grosso para sistemas de defesa terrestre e naval. Dedicam-se ainda à produção de componentes explosivos e propulsores sólidos destinados a aplicações aeroespaciais.