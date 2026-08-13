quinta-feira, 13 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Explosão de grandes dimensões numa fábrica de munições provoca coluna de fumo em Roma

Tudo aconteceu numa fábrica em Colleferro, a cerca de 50 quilómetros da capital italiana.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Explosão de grandes dimensões numa fábrica de munições provoca coluna de fumo em Roma
Dreamstime

Andebol português de luto: morreu Paulo Morgado, antigo guarda-redes do ABC e da Seleção

Um incêndio numa fábrica de munições e explosivos provocou uma forte explosão em Roma. Até ao momento, não há registo de vítimas. 

Tudo aconteceu numa fábrica em Colleferro, a cerca de 50 quilómetros da capital italiana. 

A agência Reuters dá conta de que o incêndio terá deflagrado no departamento de prensagem de pólvora. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento da explosão acompanhado de uma densa coluna de fumo negro. 

Já os órgãos de comunicação italianos avançam que não há registo de feridos de nenhum trabalhador ou pessoa nas imediações. 

No local estão várias equipas de bombeiros e forças de segurança, tendo isolado aquela zona. A operação é descrita como particularmente complexa devido à falta de visibilidade com o fumo e à possibilidade de novas explosões associadas ao material presente no recinto. 

A fábrica em causa é especializada no fabrico de munições de calibre médio e grosso para sistemas de defesa terrestre e naval. Dedicam-se ainda à produção de componentes explosivos e propulsores sólidos destinados a aplicações aeroespaciais.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Explosão em fábrica
Incêndio munições
Fábrica de munições
Colleferro
Roma

Leia também

Decarrilamento de comboio no Reino Unido provoca forte perturbação nos transportes

No local já está a Polícia Britânica dos Transportes, paramédicos e bombeiros.
Decarrilamento de comboio no Reino Unido provoca forte perturbação nos transportes

Explosão de grandes dimensões numa fábrica de munições provoca coluna de fumo em Roma

Tudo aconteceu numa fábrica em Colleferro, a cerca de 50 quilómetros da capital italiana.
Explosão de grandes dimensões numa fábrica de munições provoca coluna de fumo em Roma

Foram 20 horas de investigação até a polícia australiana descobrir que o “corpo” encontrado dentro de uma mala era... uma boneca

Tudo começou com dois jovens que deram o alerta depois de encontrarem uma mala abandonada numa estrada rural, desencadeando uma operação policial e forense que se prolongou durante várias horas.
Foram 20 horas de investigação até a polícia australiana descobrir que o “corpo” encontrado dentro de uma mala era... uma boneca

Mais vistos

Destaques