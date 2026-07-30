Explosão de botija de gás destrói edifício em Messina e faz vários feridos

O colapso de um prédio de três andares na Sicília causou pelo menos cinco feridos graves e deixou um número indeterminado de desaparecidos. O autarca de Messina confirmou que a derrocada foi motivada por uma explosão de gás

O colapso de um edifício de três andares em Messina, cidade costeira da ilha italiana da Sicília, provocou vários feridos, encontrando-se no local várias equipas de socorro em operações de resgate, dado haver relatos de desaparecidos.

O edifício, que albergava estabelecimentos comerciais e apartamentos, terá colapsado na sequência da explosão de uma botija de gás, adiantou o autarca de Messina, Federico Basile, que ordenou a ativação do centro operativo municipal, encontrando-se no local forças de segurança, bombeiros e serviços de emergência.

De acordo com as primeiras informações avançadas pela imprensa italiana, há vários feridos, pelo menos cinco dos quais em estado grave, já transportados para o Hospital Policlínico de Messina em “código vermelho”, e um número indeterminado de desaparecidos, estando em marcha operações de busca.