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Exército alemão atinge máximo de efetivos em 13 anos e recebe mais candidaturas

O exército alemão atingiu 186.700 militares, o número mais elevado em 13 anos. As candidaturas de voluntários subiram 26% num ano, para 47.300. A nova lei permite o recrutamento obrigatório de homens em caso de falta de efetivos, mediante decisão do Parlamento.
Redação
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Exército alemão atinge máximo de efetivos em 13 anos e recebe mais candidaturas

Homem detido por abusar de menor de 13 anos em Marco de Canaveses. Suspeito era amigo da família

O exército alemão atingiu os 186.700 efetivos, o número mais elevado de militares registado na Bundeswehr nos últimos 13 anos, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Defesa da Alemanha.

O número representa um aumento de 2% face a julho de 2025 e está, segundo o Ministério da Defesa, em linha com a meta estabelecida para este ano.

A evolução é acompanhada por um aumento significativo do interesse em integrar as Forças Armadas alemãs. Até julho, foram registadas 47.300 candidaturas de aspirantes a voluntários, mais 26% do que no mesmo período do ano anterior, estabelecendo também um novo máximo.

Mais de 12 mil recrutas no novo serviço voluntário

Cerca de 12.100 recrutas estão atualmente a servir na Bundeswehr ao abrigo do novo serviço militar voluntário, um aumento de 6% em comparação com julho de 2025.

Os dados surgem numa altura em que a Alemanha está a implementar um novo modelo de serviço militar, que mantém o caráter voluntário, mas prevê a possibilidade de recrutamento obrigatório de homens caso seja necessário reforçar os efetivos.

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A nova legislação determina que os homens que completam 18 anos têm de preencher um questionário destinado a avaliar a sua aptidão e disponibilidade para o serviço militar. Para as mulheres, o preenchimento é opcional.

Entre o início do ano e o final de julho, o Ministério da Defesa enviou 194 mil questionários a homens, dos quais 96% foram devolvidos preenchidos.

Foram ainda enviados 184 mil questionários a mulheres e pessoas de outros géneros, mas apenas 4% foram respondidos.

Parlamento terá palavra final sobre recrutamento obrigatório

Entre os participantes, o interesse médio em ingressar na Bundeswehr foi de cinco pontos numa escala de cinco a 10, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Defesa.

Do universo de pessoas que manifestaram interesse, 2.630 foram convidadas para uma avaliação, tendo 865 candidatos sido posteriormente selecionados e distribuídos pelos diferentes ramos das Forças Armadas.

O novo modelo prevê que os homens possam vir a ser recrutados obrigatoriamente se houver falta de pessoal e as necessidades de defesa assim o exigirem.

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No entanto, não existe um mecanismo automático de recrutamento. Qualquer decisão nesse sentido terá de ser tomada pelo Parlamento alemão.

O reforço dos efetivos da Bundeswehr surge no âmbito dos esforços de Berlim para aumentar a capacidade das Forças Armadas e garantir recursos humanos suficientes para cumprir os objetivos definidos para a defesa alemã.

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