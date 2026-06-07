Ex-mulher de xeque do Dubai detida por alegado rapto das três filhas

Zeynab Javadli, antiga atleta internacional do Azerbaijão e ex-mulher de um membro da família governante do Dubai, foi detida após uma disputa pela custódia das três filhas. Acaba de ser libertada sob fiança.

Antiga mulher do xeque Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum, sobrinho do governante do Dubai, foi detida nos Emirados Árabes Unidos por alegado rapto das três filhas do casal.

A informação foi confirmada pelo Gabinete de Imprensa do Dubai, que anunciou entretanto a libertação da mulher sob fiança, enquanto prossegue a investigação.

Segundo um comunicado oficial, Zeynab Javadli foi interrogada pelas autoridades "em ligação com uma investigação em curso sobre alegações de que raptou as filhas e se recusou a devolvê-los ao pai, que obteve a custódia".

Disputa pela guarda das crianças está no centro do caso

A detenção surge na sequência de uma queixa apresentada pelo ex-marido, que acusa Javadli de não ter devolvido as três crianças após uma visita autorizada judicialmente.

O caso insere-se numa longa disputa pela custódia das filhas, que se arrasta há vários anos e que ganhou dimensão pública através das redes sociais.

Desde 2025, a antiga atleta tem publicado diversas mensagens no Instagram onde pede ajuda e acusa o ex-marido de lhe ter retirado as filhas.

Advogado questiona atuação das autoridades

David Haigh, advogado de direitos humanos baseado no Reino Unido e representante de Javadli, afirmou que as crianças viveram sempre com a mãe.

Segundo o jurista, a mais velha das três filhas tem atualmente nove anos.

Haigh alegou ainda que o governante do Dubai, o xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, terá intervindo pessoalmente no processo de custódia em 2022, embora não tenha apresentado provas dessa acusação.

O advogado questionou igualmente o momento da detenção, alegando que o suposto rapto teria ocorrido em novembro do ano passado.

Pai diz ter custódia confirmada pelos tribunais

Do lado do xeque Saeed, a versão apresentada é diferente.

O advogado Mahmood Hussain afirmou que o pai das crianças obteve legalmente a custódia das três filhas em 2022, decisão que terá sido posteriormente confirmada por uma instância superior da justiça do Dubai.

Num comunicado divulgado à agência AFP, o representante legal do xeque refere que o pai foi "obrigado a apresentar uma queixa judicial contra a Sra. Javadli por rapto das crianças".

O mesmo documento acusa ainda a ex-ginasta de divulgar vídeos nas redes sociais com "alegações difamatórias contra o pai das crianças".

Segundo o advogado, essa exposição pública terá provocado sofrimento emocional às menores e colocado as crianças sob escrutínio mediático.

Caso continua sob investigação

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos não divulgaram mais detalhes sobre a investigação em curso nem esclareceram quais poderão ser os próximos passos judiciais.

Para já, Zeynab Javadli permanece em liberdade sob fiança, enquanto o caso continua a alimentar um dos mais mediáticos conflitos familiares envolvendo membros da família governante do Dubai.