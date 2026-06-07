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Ex-mulher de xeque do Dubai detida por alegado rapto das três filhas

Zeynab Javadli, antiga atleta internacional do Azerbaijão e ex-mulher de um membro da família governante do Dubai, foi detida após uma disputa pela custódia das três filhas. Acaba de ser libertada sob fiança.
Redação
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Ex-mulher de xeque do Dubai detida por alegado rapto das três filhas

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Antiga mulher do xeque Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum, sobrinho do governante do Dubai, foi detida nos Emirados Árabes Unidos por alegado rapto das três filhas do casal.

A informação foi confirmada pelo Gabinete de Imprensa do Dubai, que anunciou entretanto a libertação da mulher sob fiança, enquanto prossegue a investigação.

Segundo um comunicado oficial, Zeynab Javadli foi interrogada pelas autoridades "em ligação com uma investigação em curso sobre alegações de que raptou as filhas e se recusou a devolvê-los ao pai, que obteve a custódia".

Disputa pela guarda das crianças está no centro do caso

A detenção surge na sequência de uma queixa apresentada pelo ex-marido, que acusa Javadli de não ter devolvido as três crianças após uma visita autorizada judicialmente.

O caso insere-se numa longa disputa pela custódia das filhas, que se arrasta há vários anos e que ganhou dimensão pública através das redes sociais.

Desde 2025, a antiga atleta tem publicado diversas mensagens no Instagram onde pede ajuda e acusa o ex-marido de lhe ter retirado as filhas.

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Advogado questiona atuação das autoridades

David Haigh, advogado de direitos humanos baseado no Reino Unido e representante de Javadli, afirmou que as crianças viveram sempre com a mãe.

Segundo o jurista, a mais velha das três filhas tem atualmente nove anos.

Haigh alegou ainda que o governante do Dubai, o xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, terá intervindo pessoalmente no processo de custódia em 2022, embora não tenha apresentado provas dessa acusação.

O advogado questionou igualmente o momento da detenção, alegando que o suposto rapto teria ocorrido em novembro do ano passado.

Pai diz ter custódia confirmada pelos tribunais

Do lado do xeque Saeed, a versão apresentada é diferente.

O advogado Mahmood Hussain afirmou que o pai das crianças obteve legalmente a custódia das três filhas em 2022, decisão que terá sido posteriormente confirmada por uma instância superior da justiça do Dubai.

Num comunicado divulgado à agência AFP, o representante legal do xeque refere que o pai foi "obrigado a apresentar uma queixa judicial contra a Sra. Javadli por rapto das crianças".

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O mesmo documento acusa ainda a ex-ginasta de divulgar vídeos nas redes sociais com "alegações difamatórias contra o pai das crianças".

Segundo o advogado, essa exposição pública terá provocado sofrimento emocional às menores e colocado as crianças sob escrutínio mediático.

Caso continua sob investigação

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos não divulgaram mais detalhes sobre a investigação em curso nem esclareceram quais poderão ser os próximos passos judiciais.

Para já, Zeynab Javadli permanece em liberdade sob fiança, enquanto o caso continua a alimentar um dos mais mediáticos conflitos familiares envolvendo membros da família governante do Dubai.

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