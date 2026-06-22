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Ex-ministro espanhol José Luis Ábalos condenado a mais de 23 anos de prisão por corrupção na compra de máscaras da covid-19

O antigo ministro dos Transportes de Espanha, José Luis Ábalos, foi condenado a 23 anos e três meses de prisão por corrupção relacionada com contratos públicos para a compra de máscaras durante a pandemia de covid-19. O caso envolve ainda o ex-assessor Koldo García e o empresário Víctor de Aldama
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Ex-ministro espanhol José Luis Ábalos condenado a mais de 23 anos de prisão por corrupção na compra de máscaras da covid-19
AFP

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O ex-ministro dos Transportes de Espanha, José Luis Ábalos, foi esta segunda-feira condenado a 23 anos e três meses de prisão por corrupção em contratos públicos para a aquisição de máscaras de proteção durante a pandemia de covid-19.

Além de Ábalos, foram também condenados no mesmo processo o antigo assessor ministerial Koldo García, a 19 anos e oito meses de prisão, e o empresário Víctor de Aldama, que colaborou com a Justiça e confessou os crimes, tendo sido condenado a quatro anos e meio de prisão, com pena suspensa.

O Ministério Público espanhol tinha pedido, nas alegações finais do julgamento, realizadas a 4 de maio, uma pena de 24 anos de prisão para o antigo governante socialista.

José Luis Ábalos, antigo "braço direito" do primeiro-ministro Pedro Sánchez e uma das figuras mais influentes do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), foi julgado em Madrid juntamente com Koldo García e Víctor de Aldama pelos crimes de suborno, tráfico de influências, desvio de fundos públicos, integração em organização criminosa, utilização de informação privilegiada, falsificação de documentos e prevaricação.

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Segundo o Ministério Público, os três aproveitaram as funções desempenhadas por Ábalos no Governo espanhol e por Koldo García no Ministério dos Transportes e no PSOE para favorecer adjudicações de contratos públicos destinados à compra de material sanitário durante a pandemia, obtendo em contrapartida comissões ilegais.

Caso das máscaras alargou investigação à cúpula do PSOE

A investigação deu origem a outro processo judicial de maior dimensão, ainda em curso, que apura alegadas práticas de corrupção na cúpula do PSOE relacionadas com o pagamento de comissões na adjudicação de obras públicas.

José Luis Ábalos foi ministro dos Transportes entre 2018 e 2021 e integrou o círculo mais próximo de Pedro Sánchez, acompanhando-o na conquista da liderança do PSOE, em 2017, e posteriormente na chegada ao Governo, em 2018.

Na sequência das suspeitas de corrupção, o antigo governante foi expulso do PSOE em 2024.

Perante o desenvolvimento do caso, Pedro Sánchez reconheceu existirem "indícios muito graves" de corrupção envolvendo antigos dirigentes socialistas, pediu desculpa aos espanhóis e aos militantes do partido, mas tem insistido que o PSOE é "uma organização limpa" e rejeitado a existência de qualquer esquema de financiamento ilegal da formação política.

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