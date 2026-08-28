Ex-jogador do FC Porto foi dado como desaparecido na Hungria: uma simples publicação nas redes sociais resolveu o mistério

Buzsáky jogou em Portugal em 2002, ano em que vestia a camisola do FC Porto. Fez quatro jogos pela equipa principal, ao comando de José Mourinho.

Ákos Buzsáky, antigo jogador do FC Porto e da Académica foi dado como desaparecido na Hungria, após um alerta da sua mãe. O futebolista húngaro, de 44 anos, tinha sido visto pela última vez em Budapeste, no dia 18 de agosto, tendo as autoridades sido acionadas para realizarem as devidas buscas.

Segundo a imprensa local, que cita o pai do ex-internacional húngaro, a restante família não tinha conhecimento de que o homem estava a ser procurado pela polícia. “Não sabia que a polícia também andava à procura do meu filho”, afirmou Ákos Buzsáky Sr., que explicou que o filho passa muito tempo na Grécia, onde trabalha como empreiteiro na área da construção.

“Passou lá [na Grécia] quase todo o ano passado. Como não vivemos debaixo do mesmo teto, não é de estranhar que falemos com menos frequência. A última vez que falei com ele foi na semana passada, quando ele estava em casa”, recordou.

No entanto, uma simples publicação no Facebook resolveu o mistério. “Queridos amigos e conhecidos! Infelizmente, nos últimos meses, aconteceram mudanças significativas na minha vida, que me têm posto — e puseram — à prova”, começa por escrever.

O ex-internacional húngaro explica que “chegou a um ponto em que senti que precisava de me afastar do dia a dia e de tudo o que estava a acontecer”. Foi a mãe quem deu o alerta às autoridades, segundo ele, “devido a um mal entendido”.

“Assim que tive conhecimento da situação que se tinha criado, interrompi o meu afastamento e as autoridades foram informadas”, garante, agradecendo a preocupação de todos os que se uniram para o procurar.

Buzsáky jogou em Portugal em 2002, ano em que vestia a camisola do FC Porto. Fez quatro jogos pela equipa principal, ao comando de José Mourinho. Depois dos azuis e brancos, passou pela Académica, antes de rumar a Inglaterra, onde chegou à Premier League. Terminou a carreira em 2015.