EUA. Celebrações do 4 de julho terminam com incêndio na Ponte de Brooklyn

A celebração do 4 de julho, que este ano marcou os 250 anos de Independência dos EUA, já tinha sofrido alguns percalços.

As celebrações do Dia da Independência dos Estados Unidos da América neste 4 de julho não terminaram da melhor forma. Após o show de fogo de artíficio em Nova Iorque, um incêndio deflagrou na ponte de Brooklyn, provocando uma longa coluna de fumo e chamas.

Os bombeiros conseguiram apagar o fogo sem registo de feridos. No local estiveram dois camiões de socorro, de acordo com a Associated Press.

Um porta-voz do departamento de bombeiros, citado pela AP, explicou que este tipo de incêndios “não são inesperados”, justificando o porquê de as multidões que se juntam para assistir ao show ficarem longe do local.

A celebração do 4 de julho, que este ano marcou os 250 anos de Independência dos EUA, já tinha sofrido alguns percalços, com a necessidade de cancelar ou antecipar eventos marcados na agenda devido à ameaça meteorológica de tempestades severas.