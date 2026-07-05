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EUA. Celebrações do 4 de julho terminam com incêndio na Ponte de Brooklyn

A celebração do 4 de julho, que este ano marcou os 250 anos de Independência dos EUA, já tinha sofrido alguns percalços.
Redação
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As celebrações do Dia da Independência dos Estados Unidos da América neste 4 de julho não terminaram da melhor forma. Após o show de fogo de artíficio em Nova Iorque, um incêndio deflagrou na ponte de Brooklyn, provocando uma longa coluna de fumo e chamas. 

Os bombeiros conseguiram apagar o fogo sem registo de feridos. No local estiveram dois camiões de socorro, de acordo com a Associated Press.

Um porta-voz do departamento de bombeiros, citado pela AP, explicou que este tipo de incêndios “não são inesperados”, justificando o porquê de as multidões que se juntam para assistir ao show ficarem longe do local. 

A celebração do 4 de julho, que este ano marcou os 250 anos de Independência dos EUA, já tinha sofrido alguns percalços, com a necessidade de cancelar ou antecipar eventos marcados na agenda devido à ameaça meteorológica de tempestades severas.

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4 de julho
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