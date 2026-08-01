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EUA alertam cidadãos para abandonarem o Médio Oriente em caso de escalada do conflito

A embaixada norte-americana em Israel recomendou aos cidadãos dos Estados Unidos que preparem planos para abandonar o Médio Oriente caso a situação de segurança se agrave, face ao aumento das tensões entre Washington e Teerão
Redação
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A embaixada dos Estados Unidos em Israel apelou este sábado aos cidadãos norte-americanos que se encontram no Médio Oriente para prepararem um plano de saída da região caso ocorra uma escalada do conflito, alertando para um contexto de segurança "complexo e imprevisível".

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, a representação diplomática reconhece que "as crescentes tensões no Médio Oriente" aumentam o risco de uma deterioração rápida da situação.

Além de aconselhar os cidadãos a manterem um elevado nível de vigilância, a embaixada recomenda que estejam preparados para possíveis cancelamentos de voos e encerramentos temporários do espaço aéreo, bem como para abandonar rapidamente o país onde se encontram, caso as condições de segurança se agravem.

O aviso estende-se também aos norte-americanos que se encontram fora da região. A embaixada aconselha-os a reconsiderarem seriamente quaisquer viagens para o Médio Oriente ou que impliquem trânsito por países da região.

O alerta surge num momento de forte agravamento das tensões entre os Estados Unidos e o Irão, marcado por ataques militares cruzados, pelo bloqueio naval norte-americano a portos iranianos e pelo encerramento do estreito de Ormuz por Teerão.

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Na sexta-feira, o Governo iraniano acusou Washington de procurar uma escalada militar de maior dimensão e advertiu os países vizinhos para que revejam a cooperação militar com os Estados Unidos, sob pena de "arderem no fogo da guerra".

Nas últimas semanas, o Irão lançou ataques contra bases militares norte-americanas no Kuwait, Bahrein e Jordânia, em resposta às operações dos Estados Unidos contra território iraniano.

Entretanto, as autoridades do Kuwait afirmaram ter intercetado drones iranianos dirigidos ao seu território, uma informação que, até ao momento, não foi confirmada por Teerão.

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