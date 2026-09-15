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EUA admitem pela primeira vez ter armas em órbita: “São sistemas de controlo espacial armados”. China apela a "utilização pacífica"

O Tratado sobre o Espaço Extra-atmosférico, assinado em 1967 pelas superpotências, proíbe o desdobramento de armas de destruição em massa - como as armas nucleares - em órbita.
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EUA admitem pela primeira vez ter armas em órbita: “São sistemas de controlo espacial armados”. China apela a "utilização pacífica"
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Foi esta segunda-feira revelado que os Estados Unidos da América têm armas “colocadas em órbita” - ou seja, armas no espaço. A informação foi avançada pela US Space Force (Força Espacial dos Estados Unidos), o ramo de serviço espacial das Forças Armadas dos Estados Unidos. 

"Os Estados Unidos têm sistemas de controlo espacial armados em órbita capazes de defender a força interarmas contra ações hostis de adversários", declarou um porta-voz da organização em comunicado, divulgando esta informação pela primeira vez.

Segundo o comunicado, o conceito de “controlo espacial” inclui todas as missões destinadas a garantir o domínio do ambiente espacial, recorrendo a meios “cinéticos e não cinéticos” capazes de interferir com as capacidades dos adversários. 

Os EUA justificaram este reforço com a presença dos seus dois principais rivais geopolíticos: por um lado, a China “desenvolve e implementa capacidades espaciais e contra espaciais no âmbito de uma estratégia de modernização militar". Por outro lado, a Rússia "considera o espaço como um domínio de combate e acredita que a supremacia espacial será um fator decisivo em futuros conflitos".

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A primeira reação: China

Pequim foi o primeiro país a reagir a tais declarações de forma clara: o espaço deve ser usado de forma pacífica. 

Neste sentido, a China, através do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Guo Jiakun, apelou aos Estados Unidos para deixarem de expandir a sua presença militar espacial. "Pedimos aos Estados Unidos que deixem de expandir a presença militar no espaço e salvaguardem, através de ações concretas, a estabilidade estratégica global", afirmou o porta-voz, que espera que o espaço se torne”uma plataforma de cooperação e benefício mútuo para a humanidade".

No entanto, não é claro se a China também possui armas deste tipo em órbita.

A luta pelo espaço

Esta não é uma batalha nova. Desde o lançamento do Sputnik, o primeiro satélite artificial da história a orbitar a Terr, em 1957, que Washington e Moscovo exploram diferentes formas de lançar satélites com armas para o espaço e neutralizar os dos adversários.

O Tratado sobre o Espaço Extra-atmosférico, assinado em 1967 pelas superpotências, proíbe o desdobramento de armas de destruição em massa - como as armas nucleares - em órbita.

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