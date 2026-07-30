Estudante francês multado em Singapura por lamber uma palhinha

Um vídeo publicado nas redes sociais acabou por sair caro a um estudante francês de 19 anos. Acabou condenado em Singapura e obrigado a pagar uma multa de 600 dólares de Singapura, equivalente a cerca de 406 euros.

Um estudante francês de 19 anos foi condenado esta quinta-feira em Singapura por atentado à ordem pública, depois de ter publicado um vídeo nas redes sociais em que surgia a lamber uma palhinha e a recolocá-la num distribuidor automático de sumo de laranja.

O tribunal condenou Didier Maximilien ao pagamento de uma multa de 600 dólares de Singapura, cerca de 406 euros, afastando a possibilidade de uma pena de prisão, que poderia chegar aos três meses.

Vídeo viral levou o caso a tribunal

O jovem admitiu os factos durante o julgamento, reconhecendo ter gravado e divulgado o vídeo que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Na leitura da sentença, a juíza Kelly Ho considerou que, tendo em conta "a idade e a natureza da infração", não seria necessário aplicar medidas alternativas, como trabalhos comunitários.

Também o Ministério Público entendeu tratar-se de uma infração de reduzida gravidade, sem provas de prejuízos diretos para terceiros.

Empresa teve de substituir centenas de palhinhas

Apesar disso, a justiça concluiu que o estudante tinha consciência de que a sua conduta poderia causar "perda ou dano injustificado" à empresa iJooz, responsável pelo distribuidor automático.

Na sequência do incidente, a empresa substituiu cerca de 500 palhinhas da máquina por razões de segurança e higiene.

À saída do tribunal, Didier Maximilien, acompanhado pelos pais, recusou prestar declarações aos jornalistas. Já o advogado, Kalidass Murugaiyan, afirmou que o cliente "lamenta profundamente" o sucedido.

Regressa a França em setembro

O estudante encontra-se em Singapura com um visto de estudante e deverá regressar a França em setembro para prosseguir os estudos. Em abril, o tribunal já lhe tinha autorizado uma deslocação temporária a Manila para realizar um estágio.

Singapura é conhecida por aplicar uma legislação particularmente rigorosa em matéria de ordem pública. No ano passado, um cidadão australiano foi condenado a nove dias de prisão, expulso do país e proibido de regressar depois de ter agarrado a cantora Ariana Grande durante a estreia asiática do filme Wicked: For Good.

Segundo a imprensa local, o vídeo protagonizado pelo estudante francês gerou forte indignação na cidade-Estado, onde infrações desta natureza costumam ser alvo de resposta firme por parte das autoridades.