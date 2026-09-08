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Estrela do reality show “Amor Fora das Grades” morre aos 41 anos

Amber morreu na sequência de uma insuficiência hepática aguda, condição que corresponde à perda rápida e grave das principais funções do fígado.
Redação
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Foi passar férias a casa do tio, na Amadora. O que lhe aconteceu levou a PJ a agir em poucos dias

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A ex-participante do reality show “Amor Fora das Grades” (“Love After Lockup”) Amber Eggers morreu na passada quinta-feira. Tinha 41 anos. 

A informação foi avançada pela mãe da mulher ao TMZ, que explicou que a filha tinha sido internada de urgência em Atlanta, nos Estados Unidos, após se ter sentido “indisposta”.

Amber morreu na sequência de uma insuficiência hepática aguda, condição que corresponde à perda rápida e grave das principais funções do fígado, que afeta todo o organismo. Apesar dos esforços médicos, a mulher acabou por não sobreviver. 

Quem era Amber Eggers?

Amber ficou conhecida após a sua participação na segunda temporada de “Amor Fora das Grades”, da We TV, em 2019: uma série que acompanha casais que se apaixonaram e mantiveram um relacionamento enquanto um dos parceiros estava preso. 

Era o caso de Amber, que mantinha uma relação com Vincent Gonzalez enquanto este estava a cumprir pena na prisão. O casal chegou a estar prestes a casar, mas a relação terminou.

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