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"Estou no teu carro". Empresário australiano condenado por violência doméstica: utilizava a aplicação do Tesla para controlar a ex-mulher

A polícia australiana revelou em tribunal que a vítima deixou de ter controlo sob o seu próprio carro desde que o ex-companheiro criou um perfil na aplicação sem o conhecimento da mulher.
Redação
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"Estou no teu carro". Empresário australiano condenado por violência doméstica: utilizava a aplicação do Tesla para controlar a ex-mulher
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Padrasto condenado a 10 anos de prisão por abusar sexualmente da enteada de 11 anos por 130 vezes

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Um homem australiano de 50 anos foi condenado na semana passada a dois anos e três meses de prisão pelo crime de violência doméstica praticado contra a ex-companheira: chegou a usar a aplicação da Tesla para a controlar.

A história contada pelo The Guardian relata que a vítima viveu uma relação de abusos durante quatro anos. 

A situação mais insólita aconteceu em novembro de 2025, quando a mulher ouviu o alarme do seu carro, um Tesla, tocar várias vezes durante a noite.

O medo do ex-companheiro era algo que se mantinha e, por isso, recusou-se a sair de casa para perceber o que se passava. Na manhã seguinte, quando chegou ao carro, viu que tinha sido criado um perfil no ecrã ao qual não conseguia aceder.

“Pensaste que ias escapar a isto? Estou no teu carro. Estou nos teus mapas”. Foi assim que a mulher descobriu que o ex-marido conseguia controlar remotamente várias funções do seu carro através da aplicação. Stacey tinha comprado o carro quando ainda mantinha uma relação com o agressor. Uma vez que demonstrou dificuldades em utilizar a aplicação, deixou que o ex-companheiro a ajudasse, registando o carro em seu nome para, alegadamente, a ajudar a controlar a aplicação.

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Entre as funções estava a temperatura dentro do veículo, a velocidade e os horários em que o carro podia ser utilizado. 

A polícia australiana revelou em tribunal que a vítima deixou de ter controlo sob o seu próprio carro desde que o perfil foi criado. O agressor terá alterado repetidamente a temperatura do carro entre “níveis de frio e calor extremos”, bem como restringido a velocidade a 40 quilómetros por hora em várias situações.

O juiz responsável pelo caso, Peter Feather, considerou que o empresário australiano manteve um comportamento “coercivo e controlador” sobre a ex-companheira, não só durante a relação, como também após o término.

Mas a violência, ameaças e controlo não ficam por aqui: em março de 2020, quando a mulher manifestou pela primeira vez a intenção de se divorciar, Pucci ameaçou-a, dizendo que aquela seria a última vez que veria o filho, de apenas dois anos, fruto de uma relação anterior. Terá retirado o telemóvel da vítima à força e contactado o pai da criança, dizendo-lhe que esta não conseguia cuidar do bebé. “Despede-te do teu filho”, disse-lhe, antes de abandonar o local com a criança.

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Os documentos judiciais indicam ainda um episódio de violência extrema, onde Pucci tentou estrangular a mulher. “Tudo ficou em silêncio e a vítima perdeu os sentidos. A vítima acreditou que ia morrer”, descrevem.

Enrico Pucci declarou-se culpado de 30 crimes relacionados com violência doméstica, incluindo perseguição, intimidação, agressão e estrangulamento. O tribunal decidiu que terá de cumprir pelo menos 15 meses de prisão até ter a possibilidade de liberdade condicional.

O homem já tem cadastro criminal. Em 2017, foi condenado por ser proprietário de uma empresa de limpezas acusada de explorar trabalhadores estrangeiros vulneráveis. Mais tarde, em 2022, foi proibido de gerir empresas durante cinco anos, na sequência do seu envolvimento na insolvência de três sociedades que deixaram quase 10 milhões de dólares australianos (cerca de seis milhões de euros) por pagar aos credores.

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