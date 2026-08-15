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“Estou morto em vida”: antigo jogador perde a filha na noite do eclipse em Espanha. Mulher entrou na água e não voltou à superfície

O companheiro da vítima é que acabou por alertar as autoridades.
Redação
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“Estou morto em vida”: antigo jogador perde a filha na noite do eclipse em Espanha. Mulher entrou na água e não voltou à superfície

Sismo de magnitude 7,7 atinge a Indonésia. Pouco depois, Espanha também tremeu

Um dia que começou com a expectativa de assistir a um dos fenómenos astronómicos mais aguardados do ano terminou em tragédia nas Astúrias, em Espanha.

Uma mulher morreu depois de ter entrado na água no embalse de Valdemurio, no município de Quirós, depois de se ter deslocado ao local com o companheiro para observar o eclipse solar total de quarta-feira, 12 de agosto.

Depois de assistir ao fenómeno astronómico, o casal permaneceu na zona e decidiu dar um passeio. Já junto ao embarcadouro, a vítima decidiu entrar na água para dar um mergulho. Pouco depois, deixou de ser vista à superfície.

O companheiro tentou procurá-la, mas sem sucesso. Acabou por alertar as autoridades.

Uma operação de busca durante várias horas

O desaparecimento levou à mobilização de vários meios de emergência.

O Serviço de Emergências do Principado das Astúrias (SEPA) mobilizou no local bombeiros do parque de Proaza, elementos do Grupo de Resgate, uma unidade canina e uma unidade de drones, além do responsável pela zona Centro-Este.

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A Guarda Civil também participou nas buscas, incluindo especialistas do Grupo Especial de Atividades Subaquáticas (GEAS), unidade preparada para operações de mergulho e recuperação de pessoas em meio aquático.

As operações decorreram durante a noite.

Os mergulhadores do GEAS acabaram por localizar o corpo da mulher durante a madrugada, a vários metros de profundidade, numa zona do embalse próxima do ponto onde tinha sido vista pela última vez.

A morte aconteceu por afogamento

A informação divulgada pelas autoridades e pela imprensa espanhola aponta para afogamento como causa da morte, depois de ser realizada a autópsia.

Era filha de um nome histórico do Real Oviedo

A identidade da vítima acabou por dar uma dimensão ainda maior ao caso no Principado das Astúrias.

A vítima, identificada pelo jornal catalão E-notícies como Montse Álvarez López, tinha 52 anos e era filha de Javier Álvarez Alonso, antigo futebolista do Real Oviedo e uma das figuras históricas do clube.

Javier Álvarez, conhecido no futebol simplesmente como Javier, nasceu em Oviedo em 1949 e chegou à primeira equipa do Real Oviedo depois de passar pelo Vetusta.

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O pai soube da tragédia no dia seguinte

A morte da filha deixou Javier Álvarez devastado.

O antigo futebolista deslocou-se ao tanatório de Oviedo depois de saber da morte de Montse e falou com jornalistas sobre a perda.

Estou morto em vida”, afirmou, numa frase que foi reproduzida pela imprensa espanhola.

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Astúrias
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Operação de Buscas
Javier Álvarez Alonso

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