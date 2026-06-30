Este é o país mais seguro do mundo há quase 20 anos. Quem lá vive explica porquê

Há quase duas décadas que este território lidera o Índice Global da Paz e continua a ser considerado o mais seguro do planeta. Os próprios residentes contam o que torna esta forma de viver tão diferente de tudo o resto.

Enquanto vários países lidam com insegurança, conflitos sociais e criminalidade elevada, existe um lugar onde deixar a bicicleta sem cadeado, permitir que as crianças brinquem sozinhas na rua ou caminhar à noite sem receio fazem parte do quotidiano. Esse país é a Islândia, que volta a liderar o Índice Global da Paz como a nação mais segura do mundo.

Para além das paisagens impressionantes, quem vive no país garante que a verdadeira diferença está na confiança entre as pessoas, na igualdade social e num estilo de vida muito mais tranquilo.

Um país onde a segurança faz parte da rotina

A Islândia ocupa o primeiro lugar do Índice Global da Paz desde 2008 e, em 2026, voltou a ser considerada o país mais seguro do mundo pelo décimo nono ano consecutivo.

Muitos habitantes contam que é comum ver crianças a brincar sem supervisão ou pessoas a deixar pertences em locais públicos sem receio de roubo. Além disso, a polícia islandesa patrulha normalmente sem armas de fogo e o país não tem exército regular.

Uma sociedade construída sobre a confiança

Os próprios residentes destacam que um dos pilares da vida na Islândia é a confiança mútua. Segundo Oddný Arnarsdóttir, diretora da Visit Iceland, o portal oficial de turismo do país, a paz não está apenas presente na natureza, mas também na forma como a sociedade está organizada.

A igualdade de género, os serviços públicos de qualidade e uma forte coesão social contribuem para um ambiente de respeito e cooperação entre os cidadãos. Arnarsdóttir admite ter plena consciência da sorte de viver com esta tranquilidade, sublinhando que manter uma sociedade aberta e inclusiva continua a ser uma prioridade para os islandeses.

Natureza, ar puro e bem-estar

O ambiente natural também influencia diretamente a qualidade de vida no país. Montanhas, vulcões, glaciares, cascatas e enormes espaços abertos fazem parte da paisagem do dia a dia, enquanto o uso generalizado de energia geotérmica e hidroelétrica permite produzir eletricidade com baixas emissões poluentes.

De acordo com a gestora de marketing do Hotel Rangá, Eyrún Aníta Gylfadóttir, o isolamento geográfico do país ajuda a mantê-lo afastado de muitas tensões internacionais. O ar limpo, a água pura e o contacto permanente com a natureza estão entre os fatores mais valorizados por quem ali vive.

A cultura do bem-estar

Uma das tradições mais enraizadas na Islândia é a dos banhos geotermais. O país conta com mais de 120 fontes termais, desde complexos turísticos a piscinas públicas onde os habitantes se reúnem ao longo de todo o ano para relaxar e conviver.

Para muitos islandeses, estes espaços representam uma parte essencial do bem-estar quotidiano, a par das atividades ao ar livre e do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.