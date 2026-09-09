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“Estão finalmente fartos”: Três dias depois, Trump celebra vitória histórica da extrema-direita alemã

A principal força de oposição na Alemanha teve uma vitória história no passado domingo, conquistando cerca de 44% dos votos contra 17% dos conservadores (CDU) do chanceler Friedrich Merz, na Saxónia-Anhalt.
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Três dias após a vitória da extrema-direita nas eleições regionais alemãs, Donald Trump parabeniza os vencedores, sublinhando a “noite muito boa” de domingo. 

“Uau! O Partido Populista na Alemanha acaba de ter uma noite muito boa. Estão finalmente fartos das regras e regulamentações absolutamente horríveis em matéria de imigração que tanto prejudicaram a Alemanha. Estão em plena ascensão e não vão mais deixar que lhes façam o que querem!”, escreveu o Presidente dos Estados Unidos na sua rede social, Truth Social.

No final da mensagem, Trump escreveu a sigla “MGGA”: que se suspeita ser uma adaptação do seu próprio slogan (“Make America Great Again”) à Alemanha (“Make Germany Great Again”).

Recorde-se que a AfD, a principal força de oposição na Alemanha, teve uma vitória história no passado domingo, conquistando cerca de 44% dos votos contra 17% dos conservadores (CDU) do chanceler Friedrich Merz, na Saxónia-Anhalt.

Entre outros líderes partidários mundiais, este triunfo eleitoral já tinha sido saudado por André Ventura, onde falou em "vitória histórica". "A AfD teve hoje uma vitória histórica no Estado da Saxónia-Anhalt. Ainda não sabemos se há ou não maioria absoluta, mas também os alemães estão a abrir os olhos contra a imigração ilegal e descontrolada, a corrupção e a captura da nossa liberdade e identidade”, escreveu o líder partidário na rede social X.

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