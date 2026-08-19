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"Estamos a fazer história". Ministro israelita anuncia construção de centro para executar “terroristas” palestinianos

A medida é dirigida a palestinianos condenados por tribunais militares na Cisjordânia e não abrange, por defeito, cidadãos israelitas.
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O ministro israelita da Segurança Nacional, o radical Itamar Ben Gvir, anunciou hoje o início da construção de uma "unidade especializada" para executar "terroristas" palestinianos condenados à morte no país.

"Prometi promulgar uma lei da pena de morte para terroristas. Foi cumprido. Prometi criar um centro. Está a ser implementado", afirmou Ben Gvir num vídeo publicado na plataforma Telegram, com fundo desfocado, mas mostrando uma estrutura de madeira e ferro sob uma tenda azul.

O ministro acrescenta que a unidade terá "cabines de observação" que permitirão aos afetados e às suas famílias "assistir aos procedimentos, como é habitual em muitos países", e refere que também será garantida "autorização de visitantes", para que supervisionem o processo até à execução.

O Parlamento israelita aprovou em março uma lei que impõe, por defeito, a pena de morte aos palestinianos do território ocupado da Cisjordânia considerados culpados de ataques mortais, equiparados a atos de terrorismo por um tribunal militar.

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As execuções devem acontecer no prazo de 90 dias a partir da sentença, segundo a lei, que não se aplica por defeito aos cidadãos israelitas, incluindo os colonos, já que estes são julgados, em tribunais civis e não militares.

"Prometemos e estamos a cumprir. Prometi piorar as condições dos terroristas na prisão e cumprimos. Prometi aprovar a pena de morte para os terroristas e fizemos isso. E agora o corredor da morte e o centro de execução também estão a começar a tomar forma", adianta Ben Gvir.

"Estamos a fazer história. Os nossos terroristas só merecem uma coisa: a morte na forca", sentencia o político, colono e ex-presidiário por crimes de terrorismo, que há alguns dias sugeriu num podcast que Israel deveria matar "30 ou 40" palestinianos cada noite em Gaza.

O partido de Itamar Ben Gvir, Otzma Yehudit (Força Judaica),de ideologia ultranacionalista e supremacista judaica, é atualmente um dos pilares da coligação governamental de Benjamin Netanyahu em Israel.

Em janeiro de 2025, Ben Gvir retirou o seu partido da coligação, em protesto contra o acordo de cessar-fogo em Gaza, deixando o governo com apenas 62 dos 120 lugares do Knesset (parlamento).

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Desde março de 2025, voltou a exercer o cargo de ministro da Segurança Nacional, após o Otzma Yehudit retomar o apoio ao governo liderado pelo partido Likud (conservador) de Netanyahu.

Com Netanyahu e Ben Gvir na corrida, as próximas eleições legislativas em Israel estão marcadas para 27 de outubro, estando em disputa os 120 lugares no Knesset.

Temas

Itamar Ben Gvir
Ministro da Segurança Nacional
Israel
Unidade de execução
Pena de morte

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