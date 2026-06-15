segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Estados Unidos. "Nem se conseguia ver as orelhas dela. Estava tudo submerso." Mulher sobrevive após três dias presa na lama

A mulher foi encontrada por dois amigos que por ali passavam.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Estados Unidos. "Nem se conseguia ver as orelhas dela. Estava tudo submerso." Mulher sobrevive após três dias presa na lama

Caso das gémeas desaparecidas no Dubai: irmãs ficam em prisão preventiva durante, pelo menos, três meses na Suíça

Relacionados

Sobreviveu ao impossível: guia encontrado vivo após seis dias sozinho e sem mantimentos no Evereste

A família já tinha dado início às cerimónias fúnebres.
Sobreviveu ao impossível: guia encontrado vivo após seis dias sozinho e sem mantimentos no Evereste

Sobreviveram à fome, ao frio e à escuridão: os cinco sobreviventes de Laos contam como escaparam de uma gruta inundada

Além dos cinco já resgatados, estão ainda mais duas pessoas desaparecidas na gruta.
Sobreviveram à fome, ao frio e à escuridão: os cinco sobreviventes de Laos contam como escaparam de uma gruta inundada

Uma mulher de 68 anos, identificada como Kathryn Woessner, foi encontrada com vida após passar três dias presa numa poça de lama, no Minnesota, nos Estados Unidos.

Kathryn Woessner tinha sido dada como desaparecida pelas autoridades depois de ter sido vista pela última vez no início de junho. Passado três dias foi localizada por dois homens que circulavam em veículos todo-o-terreno numa zona remota perto das localidades de Backus e Hackensack.

Ao aproximarem-se de uma carrinha atolada na lama, os dois amigos, Mike Gravalin e Adam Sandbeck, pensaram inicialmente estar perante um corpo sem vida. No entanto, aperceberam-se de que a mulher ainda estava consciente quando a ouviram pedir ajuda.

Homens que resgataram mulher presa na lama nos Estados Unidos

Segundo os relatos dos socorristas, apenas parte do rosto da vítima permanecia visível acima da lama quando foi encontrada.

"Tudo o que conseguíamos ver era a parte redonda da cara dela, como a boca e os lábios", acrescentou o mesmo homem. "Nem se conseguia ver as orelhas dela. Estava tudo submerso," contou Gravalin à televisão local do Minnesota, citado pelo Notícias ao Minuto.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Douglas, citado pela ABC, a mulher foi encontrada a cerca de 130 quilómetros de onde mora, sem qualquer pertence pessoal.

Lama "como areia movediça"

De acordo com os homens que a resgataram, Kathryn Woessner explicou que a sua viatura tinha ficado presa numa zona enlameada. Ao tentar contornar o veículo, escorregou e caiu numa poça de lama com 60 centímetros de profundidade.

A mulher descreveu a superfície como sendo semelhante a areia movediça, ficando incapaz de se libertar pelos próprios meios. Durante três dias permaneceu imobilizada, exposta ao sol e sem possibilidade de pedir ajuda.

Quando foi encontrada, apresentava sinais evidentes de desidratação e queimaduras solares no rosto devido à prolongada exposição às condições climatéricas.

Após ser retirada da lama, os dois homens alertaram os serviços de emergência. Equipas médicas deslocaram-se rapidamente ao local e transportaram a mulher para uma unidade hospitalar da região.

Temas

Lama
Mulher
Estados Unidos
Minnesota
Resgate

Leia também

Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Portugal e Espanha defenderam um reforço do orçamento europeu para a energia e apelaram à aceleração das interligações elétricas com França. A ministra do Ambiente e Energia anunciou ainda que o Governo vai estudar uma ligação elétrica a Marrocos para reforçar a segurança do abastecimento
Portugal e Espanha pedem mais financiamento da UE para energia e querem acelerar interligações elétricas com França

Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Presidente norte-americano diz que a expulsão do avançado dos EUA foi injusta e crítica a utilização das imagens.
Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta segunda-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos na Venezuela. Há agora registo de 96 portugueses e lusodescendentes mortos, entre os quais 17 crianças, e 60 continuam desaparecidos
Sismos na Venezuela: Sobe para 96 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Mais vistos

Destaques