Estados Unidos. "Nem se conseguia ver as orelhas dela. Estava tudo submerso." Mulher sobrevive após três dias presa na lama

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Sobreviveu ao impossível: guia encontrado vivo após seis dias sozinho e sem mantimentos no Evereste
Uma mulher de 68 anos, identificada como Kathryn Woessner, foi encontrada com vida após passar três dias presa numa poça de lama, no Minnesota, nos Estados Unidos.
Kathryn Woessner tinha sido dada como desaparecida pelas autoridades depois de ter sido vista pela última vez no início de junho. Passado três dias foi localizada por dois homens que circulavam em veículos todo-o-terreno numa zona remota perto das localidades de Backus e Hackensack.
Ao aproximarem-se de uma carrinha atolada na lama, os dois amigos, Mike Gravalin e Adam Sandbeck, pensaram inicialmente estar perante um corpo sem vida. No entanto, aperceberam-se de que a mulher ainda estava consciente quando a ouviram pedir ajuda.
Segundo os relatos dos socorristas, apenas parte do rosto da vítima permanecia visível acima da lama quando foi encontrada.
"Tudo o que conseguíamos ver era a parte redonda da cara dela, como a boca e os lábios", acrescentou o mesmo homem. "Nem se conseguia ver as orelhas dela. Estava tudo submerso," contou Gravalin à televisão local do Minnesota, citado pelo Notícias ao Minuto.
De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Douglas, citado pela ABC, a mulher foi encontrada a cerca de 130 quilómetros de onde mora, sem qualquer pertence pessoal.
Lama "como areia movediça"
De acordo com os homens que a resgataram, Kathryn Woessner explicou que a sua viatura tinha ficado presa numa zona enlameada. Ao tentar contornar o veículo, escorregou e caiu numa poça de lama com 60 centímetros de profundidade.
A mulher descreveu a superfície como sendo semelhante a areia movediça, ficando incapaz de se libertar pelos próprios meios. Durante três dias permaneceu imobilizada, exposta ao sol e sem possibilidade de pedir ajuda.
Quando foi encontrada, apresentava sinais evidentes de desidratação e queimaduras solares no rosto devido à prolongada exposição às condições climatéricas.
Após ser retirada da lama, os dois homens alertaram os serviços de emergência. Equipas médicas deslocaram-se rapidamente ao local e transportaram a mulher para uma unidade hospitalar da região.