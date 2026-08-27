Estado de saúde do rei Harald V piorou e é “muito grave”: família real norueguesa cancela compromissos

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A Casa Real norueguesa confirmou esta quinta-feira que o rei Harald V piorou e está em estado “muito grave” no hospital. Tanto a rainha Sonja como o filho, o príncipe Haakon, cancelaram todos os compromissos reais para acompanharem o monarca, que está internado no Hospital Universitário de Oslo.
O monarca, de 89 anos, está internado desde o dia 17 de agosto, devido a complicações associadas a uma doença sanguínea.
Quem é Harald V?
É o rei mais velho da Europa, no trono há 35 anos, desde 1991.
Harald V já foi hospitalizado diversas vezes nos últimos anos devido a complicações de saúde: mas sempre cumprindo com as suas funções oficiais.